Usyk bojuje pro svůj lid, AJ se čertí nad slovy o konci kariéry. A v akci Jindrová či Pudilová

Posuďte sami: pokud máte rádi box, kickbox a také MMA, tak dnes usednete od 16:00 k vybrané aplikaci či televizi a můžete vesele sledovat dění v ringu či kleci až do nedělní šesté ranní.

Výraznou roli při volbě sobotního programu pak hrají v Česku ana Slovensku také domácí bojovníci.

V saudsko-arabské Džiddě se na boxerském šlágru roku – galavečeru k odvetě mezi Ukrajincem Oleksandrem Usykem a Britem Anthonym Joshuou – představí také „Slovenský Buldok“ Jozef Jurko. Bývalý český šampion polotěžké váhy se postaví ve druhém duelu programu 198 centimetrů vysokému neporaženému Ukrajinci Danielu Lapinovi. Ten je tréninkovým parťákem hlavní hvězdy celé show.

Usyk se vcítil do role ukrajinského vyslance

Ostatně oba poctivě plní u bohatých šejků roli vyslanců své válkou zkoušené země. Na otevřeném tréninku se objevili ve známém tričku v národních barvách s nápisem „Colours of Freedom“, Lapin si jej oblékl také na tiskovku (vlajka je samozřejmostí). To Usyk zašel ještě dál – dorazil v kozáckém kroji a po tradičním staredownu (pohled z očí do očí) zatančil a zapěl ukrajinskou píseň „Červená kalina“.

Ta byla před více než sto lety hymnou ukrajinské dobrovolné legie (tzv. sičskýh střelců), takže asi nepřekvapí, že se aktuálně stala symbolem odporu ukrajinského lidu během ruské invaze.

Jak sledovat sobotní noc bojových sportů Celý galavečer Usyk vs. Joshua 2 vysílá platforma DAZN , která lze sledovat na telefonech, pc i chytrých televizích. Měsíční paušál je 39 korun. Start celé show je v 16:00 hodin.

, která lze sledovat na telefonech, pc i chytrých televizích. Měsíční paušál je 39 korun. Start celé show je v 16:00 hodin. Semifinále PFL MMA s Martinou Jindrovou bude organizace vysílat bezplatně na svém Youtube kanále. Start je naplánován na 20:00 hodin.

bude organizace vysílat bezplatně na svém Youtube kanále. Start je naplánován na 20:00 hodin. Na galavečery KSW má v Česku práva Voyo , nejinak je tomu pro tento s účastí Dominika Humburgera. Začíná se v 19:00 hodin.

, nejinak je tomu pro tento s účastí Dominika Humburgera. Začíná se v 19:00 hodin. Přenos UFC 278 , v jehož úvodu se představí Lucie Pudilová, začíná v noci na neděli od 4:00 hodin na stanici Premier Sport 2 .

, v jehož úvodu se představí Lucie Pudilová, začíná v noci na neděli od 4:00 hodin na stanici . Galavečer BKFC z Londýna mohou zájemci shlédnout na platformě FITE dostupné také v Česku. Cena akce, která začíná ve 20:00 hodin, je cca 550 korun.

„Nebojuji pro pásy. Bojuji pro svoji zemi,“ opakuje současný šampion těžké váhy organizací WBA, IBF a WBO.

Pokud také podruhé porazí britského obra, kterému tituly v září loňského roku sebral, nejenže potěší své krajany, ale přidá navrch prestižní pás The Ring, který před pár dny uvolnil jiný Brit, Tyson Fury. Ten se rozhodl (prozatím) ukončit kariéru.

Experti – čeští i zahraniční – spekulují, že pokud v sobotu večer Joshua opět padne, pak bude svého neporaženého krajana do důchodu následovat. „Bojuje o svoji kariéru, myslím, že pokud znovu prohraje, tak skončí,“ řekl pro Lidovky.cz za všechny Dominik Musil, elitní to tuzemská těžká váha. Přesto si myslím, podobně jako třeba domácí jednička Vasil Ducár, tvář stáje Patron Boxing, že Usyk zvítězí.

Podobného názoru je například i Pavel Polakovič, promotér organizace IAF Petr „Píno“ Ondruš jde ještě dál a prorokuje, že tentokrát ukrajinský tanečník zvítězí před limitem. Podobný názor mají také legendární Mike Tyson, vracejí se sesazený král WBC Deontay Wilder, nebo jeho přemožitel Fury. Paradoxně Furyho otec John podobně jako Tony Bellew, nebo nejlepší český boxerský trenér Michal „Mikeš“ Vančura věří v triumfu AJ.

„Proč bych měl končit kariéru? Proboha, lidi, prohrál jsem s těmi nejlepšími na světě, s kluky, kteří by dokázali porazit kohokoliv dalšího v těžké váze. Neprohrávám s nikým dvakrát, ale pokud by na to skutečně mělo dojít, pak vězte, že ve své hlavě na konec kariéry nemyslím. Nestačil bych na současného šampiona těžké váhy. Nejsem slaboch, abych se pak schovával. Ne, motivovalo by mě to k ještě tvrdší práci,“ reagoval na dotěrné otázky tímto směrem na tiskové konferenci.

Mimochodem, s novým koučem Robertem Garciou po svém boku. „Pokud AJ vyhraje, bude to největší triumf mé trenérské kariéry. A on vyhraje, protože jsme všichni v týmu nesmírně hladoví. Všichni to vítězství potřebujeme a chceme,“ usmíval se rodák z Oxnardu, který dokázal restartovat řadu kariér včetně té Marcose Maidany. Právě pod jeho vedením dokázal zničit do té doby neporaženého Adriena Bronera a dvakrát zle potrápit hvězdného Floyda Mayweathera.

Jindrová, Humburger a Pudilová

Jak už bylo zmíněno v úvodu, sobotní den a noc bude nabitá bojovými sporty. Jen si vybrat. V Londýně se proti sobě postaví dokonce dvě zámořské organizace.

PFL MMA do britské metropole nasměřovala semifinálový galavečer letošní sezony, jehož hlavní duel obstarají neporažená americká hvězda Kayla Harrisonová a Češka Martina Jindrová, která zatím v prestižní soutěži zapsala ve třech zápasech tři výhry.

O dvacet kilometrů dál ve Wembley Arena rozloží svůj stáj BareKnucle FC. Soutěž dle pravidel tzv. „holých kloubů“ sice přišla o duel známé Američanky Paige VanZant, fanoušci tohoto extrémního sportu smutnit ale nemusí – hlavní tahák totiž obstarají tvrďák Mike Perry a debutující domácí bijec Michael Page. Rodák z Londýna přezdívaný „Venom“ či „MVP“ má doma všemožné tituly a metály z kickboxu, coby hvězda MMA scény prohrál z 22 zápasů pouze dva.

Před dvěma týdny měl zápasit v Rozvadově. V kasinu to ale nakonec Dominik Humburger nerozehrál, postupně mu odřekli hned čtyři soupeři. Promotér RFA Boris Marhanský mu ale už tehdy slíbil, že mu pomůže zajistit náhradní duel, aby příprava nepřišla nazmar. A své slovo splnil.

Už tehdy se mluvilo o jednání s polskou organizací KSW. A ta se nakonec povedlo dotáhnout do konce, takže dnes se liberecký voják z povolání, který začínal s klasickým boxem a v profesionálním MMA ještě neprohrál, představí ve Varšavě, kde mu bude soupeřem domácí Borys Borkowski.

A jeden velký comeback na závěr. Zatímco většina příznivců MMA budou v noci sledovat galavečer UFC 278 kvůli odvetě v hlavním duelu mezi šampionem velteru Kamaru Usmanem a Leonem Edwardsem, ty domácí bude zajímat první duel hlavní televizní karty.

Číňanka Yanan Wu se pokusí utnout sérii tří proher v řadě ve slavné lize – a vyhnout se tak pravděpodobnému vyhazovu – proti Lucii Pudilové. Stále teprve 28letá rodačka z Příbrami byla ve stejné pozici před dvěma lety a jistě by si přála, aby její aktuální soupeřka dopadla jako ona tehdy, když nestačila na Justine Kishovou a následoval návrat do Česka.

Na domácí scéně zapsala během 18 měsíců pět oficiálních výher a jednu prohru, změnila kompletně svůj tým a přišla pozvánka zpět mezi smetánku. „Na návrat se těším, ale nijak zvlášť to neprožívám, jsem stoprocentně připravená,“ svěřila se už minulý týden ve velkém rozhovoru pro Kaocko.cz.

Pudilová totiž aktuálně – podobně jako třeba Viktor Pešta – pendluje mezi Českem a zahraničím, v jejím případě Irskem. Poslední rok se totiž připravuje ve slavném dublinském gymu, kterému vládne pevnou rukou John Kavanagh. A ze kterého odešel dobývat svět sportu (a nejen ten) jistý Conor McGregor. „John letí se mnou. A na co se mohou diváci těšit? Možná překvapím,“ dodala rozverně.

Největší noc bojových sportů tohoto roku může začít.