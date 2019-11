Vaughnová se po roční pauze vrací do reprezentace. ‚Výrazně zlepšila komunikaci s týmem,‘ říká Svitek

Praha V širší nominaci českých basketbalistek na první dva zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy je po roční pauze i Kia Vaughnová. Dvaatřicetiletá naturalizovaná Američanka se přitom před letním šampionátem v Rize za zvláštních okolností z reprezentace na poslední chvíli omluvila.

Nominace českých basketbalistek na první dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy: Beáta Adamcová, Petra Záplatová (obě Žabiny Brno), Gabriela Andělová, Sarah Beránková (obě KP Brno), Lenka Bartáková (Minsk/Běl.), Renáta Březinová (Cegeledi/Maď.), Klára Břicháčová (Charleroi/Belg.), Romana Hejdová (Landes/Fr.), Klára Pochobradská (Pistoia/It.), Julia Reisingerová (Valencie/Šp.), Tereza Vyoralová, Kateřina Elhotová, Simona Sklenářová, Veronika Šípová (všechny USK Praha), Kamila Štěpánová (Empoli/It.), Kia Vaughnová (Elazig/Tur.), Klára Vojtíková (Hradec Králové), Veronika Voráčková (Rhode Island/USA).

Do osmnáctičlenného výběru trenéra Štefana Svitka, který do kvalifikace vstoupí ve středu v Itálii a poté v neděli nastoupí v Praze proti Rumunsku, se také po zranění vrátila rozehrávačka Petra Záplatová. Celkem je v týmu devět hráček, které si zahrály v létě na mistrovství Evropy v Rize, kde Češky vypadly už v základní skupině a obsadily předposlední patnácté místo.

Vaughnová patřila k oporám týmu, který vybojoval účast na šampionátu. Před startem turnaje ale s týmem dlouho nekomunikovala a na poslední chvíli se omluvila kvůli zranění. Naposledy tak za národní tým nastoupila před rokem v závěrečném utkání minulé kvalifikace.

„Z toho, co vím, tak se výrazně zlepšila její komunikace s týmem a těším se na její návrat. Vždy, když byla s námi, tak odváděla maximum a byla velmi platná. Doufám, že nám pomůže i tentokrát, protože se mi s ní velmi dobře spolupracovalo,“ uvedl v tiskové zprávě Svitek, který k zápasu může nominovat dvanáct hráček.

V nominaci nechybí ani dvacetiletá Veronika Voráčková, která kvůli problematickému odchodu z USK do zámořské univerzitní soutěže nemůže ani v této sezoně hrát. „Veronika je jeden z největších talentů českého basketbalu a je velká škoda, že takhle mladá hráčka už druhou sezonu nemůže hrát ostré soutěžní zápasy,“ řekl Svitek.

„V jejích letech můžete hráčku hodně formovat a je to velké minus, že nemůže hrát. Věřím, že za krátkou dobu chytí herní rytmus,“ přidal slovenský kouč. Radost mu naopak udělal návrat Záplatové. Rozehrávačku Žabin Brno o účast na šampionátu v Rize připravilo zranění achilovky.

Svitek také povolal několik novicek včetně mládežnických reprezentantek Veroniky Šípové se Simonou Sklenářovou. „Chceme zapojit mládežnické reprezentantky, které hrály na mistrovství Evropy do dvaceti let v Klatovech. Možná se nedostanou do dvanáctky pro zápasy, ale i tak přičuchnou k seniorské reprezentaci a tím rozšíříme náš záběr,“ uvedl Svitek.

Poprvé také pozvánky dostaly Klára Břicháčová s Klárou Pochobradskou, která působí v Itálii a podle trenéra by mohla pomoci s přípravou na největší favoritky skupiny Italky. „Hodně reprezentacím včetně nás chybí podkošové hráčky, proto chceme vyzkoušet některé nové pivotky, a tak máme v týmu obě Kláry,“ řekl Svitek.

Kromě Itálie a Rumunska se české basketbalistky v kvalifikaci utkají ještě s Dánskem. Na mistrovství postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších týmů z druhých míst. Proti Itálii nastoupí reprezentantky v Cagliari od 20:30, zápas v pražské hale Královka v neděli začne v 18:00.