Těsně, ale přece. Verstappen zvítězil v Imole po souboji s Norrisem

Třetí byl Charles Leclerc z Ferrari, který přeskočil na druhém místě průběžného pořadí v Itálii osmého Sergia Péreze. Na Verstappena ztrácí 48 bodů.

„Celý závod jsem musel tvrdě makat. Na středních pneumatikách jsme byli docela silní, ale na tvrdých to bylo obtížnější. Zvláště v posledních deseti patnácti kolech jsem už neměl přilnavost a hodně klouzal,“ řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

„Lando mě stahoval, takže v posledních deseti kolech, kdy už mi pořádně nefungovaly pneumatiky, to bylo hodně obtížné. Nemohl jsem moc chybovat. Naštěstí jsme to zvládli a jsem rád, že jsem dnes vyhrál,“ doplnil.

Šestadvacetiletý Verstappen si připsal 59. vítězství v kariéře a páté v sezoně. Letos nevyhrál jen v Austrálii a před dvěma týdny v Miami. Nyní se vrátil na vítěznou vlnu, v závěrečných kolech ale musel bojovat s přibližujícím se Norrisem. Britský jezdec McLarenu se na stupně vítězů dostal potřetí za sebou. Vedle triumfu v Miami byl také druhý v Číně.

„Bolí to. Stačilo jedno nebo dvě kola a měl bych ho,“ uvedl Norris. „Bylo to těžké. Na začátku jsem ale na Maxe ztratil až moc. V první části byl rychlejší, my zase v té druhé. V tuhle chvíli si můžeme s radostí říct, že jsme na úrovni Ferrari a Red Bullu. Na to si musíme zvykat,“ doplnil Norris.

Velká cena Emilie-Romagny se jela po dvou letech, vloni byla zrušena kvůli povodním v regionu. V Imole se závodilo 30 let od smrti trojnásobného mistra světa Brazilce Ayrtona Senny a Rakušana Rolanda Ratzenbergera. Na jejich počet se během víkendu konala řada připomínkových akcí.

Verstapppen, který osmou pole position za sebou vyrovnal Sennův rekord z let 1988 a 1989, udržel po startu vedení před Norrisem a Leclercem. Po dvanácti kolech měl náskok více než tří vteřin a dál ostatním ujížděl.

Ve 23. kole zajel pro nové pneumatiky Norris. Vrátil se sice za Pérezem, ale o chvíli později ho předjel. O dvě kola později jel do boxů také Verstappen, který se vrátil před Norrisem. Mexičan Pérez, který zastávku v boxech oddaloval, se na opotřebených pneumatikách propadal.

V závěrečné části závodu dostal vedoucí Verstappen varování za porušení traťových limitů. Osmnáct kol před koncem se sice Leclerc přiblížil druhému Norrisovi, Monačan ale vzápětí chyboval, vyjel mimo trať a šanci na útok už nedostal.

S blížícím se koncem naopak zrychloval Norris, který se dotahoval na Verstappena. Obhájce mistrovského titulu si navíc stěžoval na pneumatiky a v závěru měl i potíže s vybitou baterií.

Norris se v posledním kole přiblížil soupeři na méně než vteřinový rozdíl, prostor na útok už ale nedostal. I tak ale potvrdil vzestupnou formu McLarenu. Jeho týmový kolega Oscar Piastri dojel čtvrtý.

„Byl to obrovský tlak. Max odvedl skvělou práci, že to ustál. Byl to závod dvou poločasů. V prvním jsme byli hodně silní, v závěru toho druhého nás ale Lando začal nahánět. Vozy se po posledních vylepšeních vyrovnávají. McLaren byl na tomto okruhu velmi rychlý a Ferrari také,“ podotkl šéf Red Bullu Christian Horner.

Další závod MS se uskuteční příští týden v Monaku.