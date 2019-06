VIDEO: ‚Brácho, děláš si srandu? Je to směšný jako tvoje kšiltovka. Vždyť ani nesvítí slunce‘ řval Kyrgios na sudího

LONDÝN Nicka Kyrgiose můžete nenávidět, nebo ho zbožňovat. Nic mezi tím. U enfant terribla současného tenisu si však můžete být jistí, že při zápasu předvede nějakou show. Tak jako ve středečním duelu na turnaji v londýnském Queen’s Clubu proti Španělovi Robertu Carballesi Baenovi.

V prvním setu si při soupeřově podání vypracoval setbol a podle něj udělal Carballes dvojchybu, což by znamenalo pro 24letého Australana zisk prvního setu.

Jenže sudí posoudili míček jako dobrý a bod připsali Španělovi, což Kyrgiose rozčílilo do ruda.

„Brácho, si ze mě děláš pr.el, kámo? Míček byl takovejhle kus v autu, beze srandy. Beze srandy. Co děláš?“ řval Kyrgios na umpirového rozhodčího Ferguse Murphyho.



„Byl tak dlouhej, že to není sranda. Co děláš? Co tam nahoře jako děláš? Byl takhle v autu. Brácho, si děláš srandu. Odmítám hrát,“ pokračoval ve svém monologu.

"... your hat looks ridiculous also, it's not even sunny" - @NickKyrgios pic.twitter.com/CQnHQZfzp5 — Tom Hartley (@TomHartley_7) 20. června 2019

Murphy jej za to potrestal varováním za nesportovní chování, čímž Kyrgiose naštval ještě víc.

„Při tom druhém podání to nemohl být větší aut. Co děláš? Ježíši. To nebyl aut, ten druhý servis? To je vtip, člověče. To je vážně vtip. Stejně jako ta tvoje směšná kšiltovka. Vždyť ani nesvítí slunce,“ zuřil Australan.

Po dalším míčku se pak Kyrgios opřel i do lajnového sudího, který zápas ovlivnil.

„Nebudu hrát na sto procent, když tady čárový ovlivňuje zápas. Nechci hrát,“ zlobil se Kyrgios.

Okamžitě poté dostal další varování od umpirového sudího. „Dej si pozor, Nicku. Dej si pozor, co říkáš,“ mluvil k němu otcovsky Murphy.

„Na tebe nemluvím, tak na mě nemluv. Nemluv na mě. Dělají si pr.el. Pak se divte, že se půlku zápasu nesnažím. Ten set prostě skončil, udělal dvojchybu. Proč mám hrát za stavu 5:5. Absolutní vtip,“ odpověděl mu rezignovaně Kyrgios.



„Je to vtip, člověče. Pokaždý se to stane mně. Podal 90 mil za hodinu o tolik do autu. Děláš svou práci špatně, nechci o tom s tebou mluvit,“ obořil se i v další hře na Murphyho.„A ty to taky děláš schválně,“ obrátil se k lajnovému.

Světová devětatřicítka pak v tie-breaku prvního setu zavolala na kurt supervizora, aby šel umpirovému domluvit.



„Ten sudí je absolutní ostuda. Dvacet lidí vám tamhle řekne, že to byl aut o pořádný kus. Jděte a zeptejte se jich sám. Nebudou vám lhát, nemají k tomu důvod,“ vyzýval supervizora.



„Servis rychlostí 80 mil za hodinu. Přece nemůžete být tak špatný. Takováhle sra.ka se nemůže stát,“ znovu řval na Murphyho.

Na závěr pak rozesmál i všechny diváky na závěr vítězného zápasu, když si povídal sám se sebou a byl velice upřímný.

„Dělej něco. Seš tak línej. Do tří hodin do rána hraješ FIFA, tak co čekáš.“