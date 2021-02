VIDEO: Český souboj vyhrála Muchová, Plíšková vzteky rozmlátila raketu v šatně

Praha Český souboj o osmifinále tenisového Australian Open vyhrála Karolína Muchová. Světovou šestku Karolínu Plíškovou porazila v Melbourne dvakrát 7:5, přestože ve druhém setu prohrávala už 0:5. Jejich duel na prázdném centrálním dvorci Roda Lavera trval bez pěti minut dvě hodiny.

Papírovou favoritkou byla Plíšková, která si v Melbourne zahrála v roce 2019 semifinále. Dopustila se však 40 nevynucených chyb včetně deseti dvojchyb. Ve druhé sadě nevyužila ani dva setboly. Od předloňského turnaje v Melbourne Plíšková nedošla na grandslamech dále než do 4. kola.



„Jsem trochu smutná. Jsme velmi dobré kamarádky. Ale je to sport, takže jsem určitě šťastná, že jsem to zvládla,“ řekla Muchová, druhá česká osmifinalistka po Markétě Vondroušové. „Bylo to od obou hodně nervózní, výkon nebyl nejlepší ani z jedné strany. Bylo to hodně o tom, kdo lépe zůstane mentálně v zápase,“ dodala Muchová pro Radiožurnál.

Karolína Muchová (vlevo) a Karolína Plíšková.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Olomouce a 27. hráčka žebříčku ve třetím vzájemném zápase uspěla podruhé a postupem do osmifinále si vylepšila na grandslamu v Melbourne své maximum. I ona kupila chyby, měla jich 32, ale závěry obou setů zvládla lépe. V tom prvním jí Plíšková darovala za stavu 5:5 dvojchybou brejk a Muchová sadu dopodávala.

V útrobách stadionu Plíšková vzteky rozmlátila raketu, takže do druhého setu vstoupila trestným fiftýnem. „Bylo to na záchodě, takže mě ani nikdo neviděl. Čárová rozhodčí, co šla za mnou, mě ale slyšela a nahlásila to. Myslela jsem, že si na záchodě můžu dělat, co chci, ale evidentně ne,“ citoval Plíškovou web Tenisový svět.

Pak ale kralovala až do stavu 5:0, načež prohrála sedm gamů v řadě. Druhý mečbol Muchová proměnila obranným bekhendem. „Stále jsem věřila, že budu mít šance. A ono to vyšlo. Jsem ráda, že jsem se mentálně udržela na dobré vlně a že se mi to podařilo otočit,“ uvedla Muchová. Její příští soupeřkou bude Elise Mertensová z Belgie.

Turnaj se ode dneška hraje už bez diváků kvůli výskytu nových případů koronaviru ve státě Victoria. „Je to velký rozdíl. Včera ráno jsem byla ráda, že si konečně zahraju na větším kurtu a budou tam fanoušci. Ale bohužel tu teď pět dnů být nesmí, snad se pak zase vrátí,“ řekla Muchová.

S hrobovým tichem se špatně vyrovnávala i Plíšková. „Když se člověk na kurtu necítí dobře, tak mu to ticho nepřidá. V takové atmosféře se hraje hrozně,“ uvedla. I když ji trestný fiftýn nabudil, celkově se jí zápas nepovedl. „Bylo to takové nervózní trápení, ona taky nehrála moc dobře. Moc jsem chybovala, během výměn jsem panikařila. Při žádné činnosti na kurtu jsem se necítila pohodlně. Minimálně druhý set jsem ale měla vyhrát,“ litovala.