VIDEO: Harden v NBA střelecky explodoval. Za tři čtvrtiny stihl 60 bodů a vyrovnal počin Jordana

New York James Harden počtvrté v kariéře nastřílel 60 bodů, povedlo se mu to během zápasu NBA mezi Houston Rockets 158:111 nad Atlantou Hawks. Svým počinem vyrovnal zápis legendárního Michaela Jordana. „Všechno, co dělá, je neuvěřitelné,“ rozplýval se trenér Houstonu Mike D'Antoni.

Americký rozehrávač hrál v utkání pouze 31 minut, přesto mu chyběl pouhý bod na vyrovnání svého maxima - 61 bodů dosáhl ve své kariéře dvakrát. Harden trefil 16 z 24 střel z pole včetně osmi trojek a dvacet z 23 trestných hodů. Pouze Wilt Chamerlain (32x) a Kobe Bryant (6x) mají více 60 bodových zápasů než Harden, ten svým galapředstavením vyrovnal legendárního Michaela Jordana, kterému se magickou hranici podařilo překonat čtyřikrát. „Je to úžasný seznam hráčů. Ti chlapi jsou něco, k čemu se snažím přiblížit. Vždy jsem se chtěl dotáhnout na ty nejlepší,“ dodala hlavní hvězda Houstonu Rockets. 196 cm vytáhlý basketbalista proti jestřábům získal v první čtvrtině 13 bodů, 18 ve druhé a 29 ve třetí. „To, co předvádí, se prostě nevidí. Řekněte mi, kdo další něco podobného dokáže,“ chválil Hardenův spoluhráč Austin Rivers. „Všechno, co dělá, je neuvěřitelné,“ dodal trenér Houstonu Mike D’Antoni. Povede Hardenovi překonat i Kobeho Bryanta? Nejvíce 60 bodových zápasů v historii NBA: Wilt Chamerlain 32

Kobe Bryant 6

Michael Jordan 4

James Harden 4

Elgin Baylor 3