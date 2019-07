VIDEO: Hvězda amerického fotbalu přeskakovala býky ve Španělsku, riskovala tím stamilionovou smlouvu

Pamplona K velmi netradiční akci se odhodlala jedna z největších hvězd amerického fotbalu NFL Josh Norman. Jednatřicetiletý Američan hájící barvy Washingtonu Redskins byl spatřen na tradičním běhu s býky ve španělské Pamploně. Do riskantní zábavy se Norman pustil i s vědomím, že mu začíná běžet předposlední rok z pětileté smlouvy, která mu zaručuje souhrnný příjem 75 milionů dolarů (přibližně 1,7 miliardy korun).

První ze série slavného festivalu běhu s býky San Fermin ve Španělsku opustili podle prvotních informací tři lidé ve vážném stavu a dalších sto bylo zraněno. Jedním z účastníků zaběhnuté akce byl i přední hráč amerického fotbalu Josh Norman.

„Byla to legrace. Stálo to za to. Fakt se to vyplatilo. Skvělá zkušenost,“ rozplýval se na svém Instagramu hvězdný cornerback Washington Redskins.

Do útěku před davem rozvášněných sudokopytníků se zadák Rudokožčů pustil i s vědomím, že začíná za dva měsíce nová sezona a běží mu předposlední rok z pětileté smlouvy. Ta mu garantuje souhrnný příjem 75 milionů dolarů (přibližně 1,7 miliardy korun).



Na jednom z videí na sociálních sítích je Norman přímo zachycen, jak v aréně, kde se zápasy zakončují, přeskakuje dvakrát napřímo přes rohy býka. „Musel jsem se postavit býkovi přímo čelem. Jeden z nejlepších dnů mého života,“ prohlásil hvězdný Američan.