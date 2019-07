Obrovská ostuda pro Česko. Druhý nejlepší tuzemský šachista byl přistižen na záchodě, jak podvádí

Zdálo se to být jako zázrak. Osmapadesátiletý český velmistr s lotyšsko-ukrajinskými kořeny Igor Rausis se dostal v žebříčku FIDE na 40. místo a po Davidu Navarovi byl nejlepším českým šachistou.



Rodák z ukrajinského Komunarsku se navíc stal prvním světovým šachistou v historii, který prokázal tak markantní zlepšení výkonnosti po čtyřicátých narozeninách.



A právě ohromné zlepšení zejména v posledních dvou letech vyvolalo nejen u českých, ale také světových šachistů a expertů podezření, že Rausis podvádí.

I proto byl už v roce 2017 na popud Šachového svazu České republiky (ŠSČR) prošetřován jak českými rozhodčími, tak těmi z Mezinárodní šachové federace (FIDE).



„Spousta hráčů i expertů o něm říkala, že hraje jako robot. Takové zlepšení v tomto věku bez podvádění je nemyslitelné. Proto jsme podali podnět nejen k FIDE, ale se situací jsme navíc obeznámili i jeho klub - Beskydskou šachovou školu,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda ŠSČR Viktor Novotný.

Dlouho však proti Rausisově údajnému podvádění nebyly nalezeny důkazy a tak stoupal žebříčkem FIDE stále výš, nakonec se dostal do jeho elitní čtyřicítky. Ohromil i tím, že je blízko překonání šachisty velmi uznávané hranice ELO 2700 bodů (2694,5 bodu).

Jenže ve čtvrtek večer byl na turnaji ve Štrasburku přistižen na záchodě rozhodčími s mobilem v ruce, jak analyzuje svou probíhající partii.

Videozáznam byl velice průkazný, Rausis totiž seděl na záchodové míse oblečený, takže o jeho provinění proti šachovým pravidlům nemůže být pochyb.

V rozhovoru pro Lidovky.cz svou vinu přiznal a před šachovou veřejností si sypal popel na hlavu.

„Bohužel, nemám žádnou zbraň na svou obranu. Ve čtvrtek večer jsem byl záběrem kamery přistižen, jak držím v ruce telefon během rozehrané hry. Nyní zaplatím nejvyšší cenu za porušení šachových pravidel,“ smutnil Rausis.

