Ding Liren nedal Navarovi šanci. Přesvědčivě vyhrál na Šachovém festivalu v Praze i Van Nguyen

Hvězdy v Obecním domě Nejlepší čínský velmistr Ding Liren (26 let) je aktuálně třetím nejlepším hráčem světového žebříčku. Tento olympijský vítěz a účastník turnaje kandidátů neprohrál v letech 2017-2018 v řadě sto partií v klasickém tempu ani jednu, přestože jeho soupeři byli hráči z absolutní světové špičky včetně mistra světa Magnuse Carlsena.

Legenda světového šachu Jan Timman (67 let) byl v druhé polovině 70. a v 80. letech 20. století nejlepším šachistou Západu. Tento holandský velmistr vyhrál mnoho mezinárodních turnajů a vrcholem jeho kariéry byl zápas o titul mistra světa, který v roce 1993 prohrál s Anatolijem Karpovem 12,5:8,5. Nejlepší český šachista David Navara (34 let) je mnohonásobným přeborníkem České republiky, kterou reprezentoval na mnoha olympiádách i mezinárodních turnajích. Je velmi originálním šachistou a jeho výhra nad nejlepším polským šachistou Radkem Wojtaszekem z Bielu 2015 byla vyhlášena nejkrásnější partií roku. Nejlepší český juniorský šachista Thai Dai Van Nguyen (17 let) je největším talentem a příslibem českého šachu posledních let. Titul šachového velmistra vybojoval těsně po svých šestnáctých narozeninách, a stal se tak nejmladším velmistrem české historie. Studuje německou střední školu v Praze, plyně hovoří německy, anglicky, česky a vietnamsky.