VIDEO: Kincl s Dvořákem komentovali esportový turnaj. Byl to nezvyk, ale poprali jsme se s tím, shodli se

Kladno O víkendu se uskutečnil první esportový turnaj MMAsters E-League, kde se bojovalo ve videohře UFC 4 od EA Sports. Kromě hráčů si diváci mohli vychutnat i odborné moderování a komentování od českých MMA hvězd Patrika Kincla a Davida Dvořáka. Jak se bojovníkům změna líbila?

Turnaj se uskutečnil v kladenském Hakim-gymu a kromě slovenského hráče Assasinaudithore se hrálo přímo na místě. Právě tento Slovák nakonec celý turnaj vyhrál, v exhibičním zápase pak bez potíží porazil i Kincla.

Pro českého zápasníka nejsou videohry žádnou novinkou, sám se jim ve volném čase věnuje. „Já jsem nadšenej. Jsem vášnivý hráč, pro mě je velká změna si odfrknout od nějaké té přípravy na další zápas na KSW,“ prozradil. Ač sám má zkušenosti s komentováním klasického MMA, přiznal, že byla trochu změna mluvit o videohře. „Ze začátku to byl nezvyk. Koukáš na hru a máš se o tom nějak bavit. Po druhém zápase jsme si dali do hlavy, že prostě komentujeme reálnej zápas a podle toho jsme jeli. S Davidem nás to určitě bavilo,“ přiznal.

S ním souhlasí i Dvořák, jeden ze dvou českých zástupců ve slavné UFC. „Akce za mě proběhla skvěle. Je škoda, že tu všichni ti borci nemohli být, abychom se potkali. Sám bych rád viděl vítěze Assasina. Jinak to proběhlo parádně, moc jsem si to užil. Je to ale úplně jiný než komentovat opravdový zápas. Když komentuji opravdový zápasy, člověk má emoce a i když zápasí někdo jiný, vyplavuje se adrenalin. Na člověka to působí úplně jinak, na tohle jsem nebyl vůbec zvyklý a byla to pro mě velká změna. Myslím ale, že jsme si na to po pár zápas nějakým způsobem navykli a člověk to se zápasníky začne i prožívat,“ prozradil.

I Dvořák má s videohrami jisté zkušenosti, jeho postava by se totiž měla objevit přímo ve hře UFC 4, kde už svou postavu má i druhý z českých bojovníků v UFC Jiří Procházka. „Je to super. Doufám, že ji tam přidají co nejdřív. Vyhrál jsem teď dvakrát na body a potřebuji soupeře ukončit před limitem, ať už knokautem, nebo na submisi. Pak bude nejen postava, ale i vyjednávání nové smlouvy, mnohem snazší,“ těší se.

MMAsters E-League komentoval společně s Kinclem, který patří mezi ty upovídanější komentátory, Dvořáka ale prý ke slovu pustil. „S Patrikem to je prostě hrozně těžký, to znají všichni. I na trénincích mluví hlavně on, ostatní toho moc nenamluví. Myslím si ale, že mi nějaký prostor nechal a když budeme komentovat takhle víc, budeme určitě sehraní. Bavilo mě to s ním,“ vzkázal svému kolegovi.

Dvořák momentálně působí ve slavné UFC, kde má za sebou dvě výhry na body a teď se připravuje na zápas číslo tři. „Zatím jen můžu říct, že mám podepsaný zápas na květen. Bohužel nemůžu potvrdit s kým to bude, nějaký jméno se spekuluje. Hrozně se na to těším. Jsem přesvědčený, že tenhle třetí zápas vyhrajeme a do konce roku bychom chtěli stihnout i čtvrtý zápas. Pokud se to všechno povede, chtěl bych tam zápasit s Timem Elliottem. Otázka ale je, jak se bude dařit jemu i mně,“ prozradil plány do tohoto roku.

I Kincl zápasí v prestižní organizaci, v jeho případě jde o polskou KSW, kde v prosinci úspěšně zvládl debut a vyhrál v prvním kole. Dalšího soupeře ale zatím nezná. „Už jsem zmiňoval, že bych chtěl jít dolů do sedmdesát sedmičky, tedy do velteru. Nemám konkrétního soupeře, ani konkrétní datum, ale něco se rýsuje na duben, takže jsem víceméně zahájil přípravu. Až mi KSW oznámí víc, tak do toho šlápnu a začnu se připravovat konkrétně,“ řekl.