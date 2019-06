VIDEO: Kolumbijec profackoval na Giru fanouška. ‚Měl mu namlátit ještě víc,‘ tvrdí jeho šéf

Monte Avena (Od našeho zpravodaje) Richard Carapaz s obdivuhodným přehledem a za pomoci silného týmu Movistar jistil v poslední horské etapě Gira růžový dres a v nedělní časovce by jej snad už jen neslýchaná smůla mohla připravit o titul. Vincenzo Nibali nenašel na slibovanou vabank hru dost sil ani skulin v brnění protivníka. Ovšem ve stěžejní roli dolomitského martýria se tentokrát ocitli i diváci.

Slovinská přílivová vlna se vevalila v sobotu do Bellunských Alp. Už na startu 20. etapy ve starodávném městě Feltre obsypali slovinští fanoušci městské hradby a vytvořili svému idolu domácí prostředí v cizí zemi.



„Rogla, Rogla, Rogla.“ Stovky povzbudivých nápisů nastříkali na silnici.

U trati tancovali, pořádali barbecue a ano, také si tu a tam krátili čas za pomoci alkoholu.

Ojo! Miguel Ángel López podría ser sancionado por golpear a aficionado que lo tumbó de la bicicleta. pic.twitter.com/3L6QmfbuLV — FutbolData ⚽ (@data_futbol) 1. června 2019

Podle dosavadních, byť neoficiálních zjištění italských organizátorů a médií to pak byli dvakrát právě slovinští diváci, kteří ovlivnili průběh etapy.



Jeden tím, že tlačil Primože Rogliče do kopce.

Druhý tím, že (byť nechtěně) srazil Miguela Ángela Lópeze.

Případ Roglič: Stáj Jumbo přijala trest

Jedenáct kilometrů před cílem etapy. Lídři celkové klasifikace šplhají na předposlední z pěti stoupání dne Croce d’Aune.

V tu chvíli přiběhne k Rogličovi jeden z jeho příznivců, zhruba 30 metrů utíká s ním a tlačí ho do kopce.

Roglič, třetí muž pořadí, při této akci dle názoru rozhodčích UCI nevyvine dostatečně velké úsilí, aby fanouška zahnal, čímž by dal jednoznačně najevo, že tuto pomoc odmítá. Proto je po etapě penalizován 10 trestnými sekundami.

Tým Jumbo - Visma neprotestuje. „Neviděl jsem tu situaci, ale volal mi prezident jury, že pomoc diváka byla v televizi jasně viditelná,“ říká Addy Engels, sportovní ředitel stáje.

„Chápeme ten trest. Je to sice k vzteku, ale jde o správné rozhodnutí.“

Slovinec Primož Roglič.

Engels se posléze obrací prostřednictvím sociálním sítí k fanouškům a žádá je: „Povzbuzujte, buďte entuziastičtí, jsme za to rozhodně vděční. Ale prosíme, nedotýkejte se jezdců.“



Roglič ocení nebývalou podporu, jakou se mu od Slovinců dostalo: „Tolik mých fanoušků sem přijelo!“ Nicméně zároveň podotkne: „Vím, že je nemožné kontrolovat všechny a všechno.“

V závěru etapy opět jednou neudržel kontakt s Carapazovou a Nibaliho skupinou a nabíral ztrátu. Znovu (pokolikáté už?) zůstal v klíčových pasážích závodu zcela bez týmové podpory, dokonce dostal bidon s pitím i od jednoho z jezdců týmu Ineos.

Třetí místo v průběžném pořadí v sobotu ztratil, připadlo Mikelu Landovi z Movistaru.

Po započtení penalizace na něj Roglič ztrácí 23 sekund, což by pro excelentního časovkáře jeho ražení rozhodně neměl být nepřekonatelný problém.

Landa je nachystán o stupně vítězů tvrdě bojovat, byť současně připouští: „Dojel jsem v sobotu na limitu. Vzhledem ke svým schopnostem Roglič nyní stále stojí na virtuálních stupních vítězů.“

Primoz Roglič v růžovém dresu pro lídra Gira.

Slovinský vítěz předchozích časovek v Boloni a San Marinu také naznačuje, že si není jistý, kolik mu do závěrečné sedmnáctikilometrové zkoušky ve Veroně zbylo sil. „Uvidíme, jak dobré mám ještě nohy. V sobotu jsem ze sebe vydal 110 procent, víc ve mně nebylo,“ říká.



Pokud bude mít nohy dobré, mohl by zkusit zaútočit i na průběžně druhého Vincenza Nibaliho, na kterého ztrácí 1:22 minuty. Ovšem 3:16 minuty vzdálený Richard Carapaz je už prakticky nedostižný.

„Bylo to pro nás bláznivé Giro,“ říká sportovní ředitel Engels.

„Když Primož ve Veroně najede 23 sekund na Landu, budeme oslavovat stupně vítězů a dvě etapová vítězství. Během posledních tří týdnů jsme však v klíčových momentech nebyli schopni následovat útoky Carapaze, Nibaliho, Lópeze nebo Landy. A musíme uznat i to, že Primožovi tu chyběla větší týmová podpora v kopcích poté, co se před Girem zranil Robert Gesink a pak musel odstoupit Laurens De Plus.“

PŘÍPAD LÓPEZ: Jury hovoří o „pochopitelné lidské reakci“

Stejně jako se Rogličovi do už příliš vzdálených sfér vzdálil titul, ztratil v sobotu naděje na stupně vítězů po dalším diváckém incidentu Miguel Ángel López.

Za pomoci velmi silného Jana Hirta útočí kolumbijský lídr Astany už v průsmyku Manghen. Útočí potom i na Croce d’Aune. A určitě by se pokusil zaútočit i potřetí na cílovém stoupání.

Spřádání plánů do nejtěžší etapy. Asi si v Astaně myslí, že vymysleli hodně dobrou taktiku, soudě dle těch úsměvů. Vpravo prezident stáje Alexander Vinokurov, vedle něj manažer Giuseppe Martinelli. Ten kromě jiného řekl: „S Janem Hirtem jsem tu velmi spokojen.“



López chce v závěrečných kilometrech usilovat o etapové vítězství, chce se pokusit získat nějaký čas kvůli posunu z 6. místa pořadí.

Jenže všechno bude jinak.

Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López.

Pět kilometrů před cílem, výšlap na Monte Avenu. Šlape v čelní skupině favoritů, když vtom mu do cesty vběhne divák, Kolumbijec přes něj padá do svodidel.



Dotyčný fanoušek předtím běžel podél jezdců po levé straně silnice, ale do trati jej vtlačil jiný fanoušek, stojící v přední řadě diváků.

Srážka byla neodvratná.

A Lópezova okamžitá reakce je velmi emocionální. Vstane, vrazí fanouškovi ránu do břicha, potom jej profackuje a srazí mu čepici.

Kdysi jako teenager přepral v Kolumbii bandu zlodějů s noži, kteří se mu pokoušeli ukrást kolo.

Teď se pustil do fanouška, který mu „kradl“ naděje v závodě.

Později se López bude kát: „Omlouvám se za své emoce, byl to okamžik čistého adrenalinu. V tak vypjatých závodních situacích a navíc v tak těžké etapě je obtížné kontrolovat se.“



Zároveň dá kolumbijský vrchař najevo i své rozhořčení:

„Jsem zklamaný kvůli nedostatečné bezpečnosti jezdců v průběhu závodu. Je smutné ztratit šance kvůli takovému incidentu. Naneštěstí se tyto situace dějí pravidelně. Rád bych viděl více respektu k jezdcům, kteří se během závodu snaží ze sebe vydat to nejlepší.“

Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López z Astany

Po pádu a vyřizování účtů naskočí s pomocí Hirta opět na kolo, ale následně už může López jen limitovat vzniklou ztrátu. Na 6. místě celkové klasifikace nyní ztrácí 7:18 minuty na Carapaze a 4:25 na stupně vítězů.



„Měli jsme plán bojovat o etapu a o vylepšení mé pozice v pořadí,“ říká. „Doufal jsem ve víc, ale nakonec jsem šťastný, že etapu získal Pello Bilbao a že já uhájil bílý dres.“

V momentu, kdy si pro něj kráčí, je už jasné: Nebude potrestán.

Ano, i takový scénář bezprostředně po incidentu hrozil a byl okamžitě probírán cyklistickými experty.

Podle UCI pravidla 22.2 je násilí jezdce během závodu vůči jiné osobě než jinému jezdci důvodem k diskvalifikaci a pokutě 200 švýcarských franků.

Násilí vůči jinému jezdci pak má za následek rovněž pokutu 200 švýcarských franků a minutovou penalizaci, pokud nejde o obzvlášť vážný útok. Za takový byli loni z Tour vyloučen Gianni Moscon a před pěti lety na Vueltě po vzájemné potyčce Gianluca Brambilla a Ivan Rovnyj.

V minulosti navíc už došlo i k diskvalifikaci jezdců za nevhodné chování vůči fanouškům.

Tentokrát jury rozhodne jinak, k úlevě mnohých.

Rozhodčí UCI označí Lópezovo chování za „pochopitelnou lidskou reakci“ a žádný trest nevynesou.

„Ještě že tak,“ uleví si Giuseppe Martinelli, manažer Astany, po incidentu tolik rozhořčený.

Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López.

„Trest pro Miguela by byl absolutně nefér poté, co ho někdo srazí na zem a ztratí proto tak moc času. Kdyby ho potrestali, byl by to konec cyklistiky jako sportu. Je normální, že reagoval, jak reagoval. Vždyť ještě o zlomek času předtím měl v mysli, že pojede o vítězství v etapě.“



Martinelli jde dokonce ještě dál, když vyhlásí: „Jen mě mrzí, že Miguel nedal tomu divákovi ještě víc ran - zasloužil by si to.“

Prezident týmu Alexandr Vinnokurov volí přece jen diplomatičtější slova: „Miguelův čin řídily při napadení diváka ryzí emoce, jinak by asi takto nechtěl zareagovat. Pro cyklistiku šlo o nešťastnou situaci. Ale snad je to i zpráva pro diváky, aby byli na silnici opatrnější.“

Jan Hirt, který byl osobně na místě činu, podotýká: „Je krásné, že je cyklistika otevřená pro každého a fanoušci mohou být tak blízko k cyklistům. Chápu, že si chtějí užít závod. Ale někdy by nám měli ukazovat i více respektu. Vždyť nastoupáme v těchto etapách více než 5 000 metrů.“

Pro Lópeze se srážka s divákem stala po pádech a defektech předchozích týdnů poslední kapkou do jeho trpkého poháru na letošním Giru, kam přijel coby jeden z pěti největších kandidátů titulu.

„Chápu, že i u fanoušků je spousta emocí, ale my vynakládáme na trati obrovské úsilí a pak oni přijdou a srazí nás na zem,“ říká. „Takových případů je tolik, na Giru, na Tour, jinde. Co jim uděláte, až příště zlomí jezdci nějakou kost a ten bude muset odjet domů?“

Kolumbijec Miguel Angel Lopez Moreno.

Pro příklad nemusí chodit daleko. K podobnému incidentu došlo na loňské Tour při stoupání do Alpe d’Huez, kde fanoušek srazil popruhem od fotoaparátu na zem Vincenza Nibaliho. Ital si při pádu zlomil obratel a musel odstoupit.



Nyní se reportér italské televize RAI právě Nibaliho ptá, co Lópezově střetu s divákem říká.

„Na stoupáních, jako jsou tato, stojí na silnici velké davy fanoušků, kteří nás přišli povzbudit, a takové věci se mohou stát,“ odpovídá vítěz čtyř závodů Grand Tour. „Důležité je, aby vše bylo dobře a bezpečně organizováno. Není zase tak složité postavit bariéry na šestikilometrové stoupání. Nechci se míchat do práce organizátorů Gira, protože ti tu musí dohlížet na tolik věcí. Ale od nás, jezdců, se toho vždy vyžaduje tolik. My žádáme jen o trochu větší ochranu.“

Rovněž Nibali se vzápětí postaví za Lópeze a prohlásí, že naprosto chápe jeho pohlavkovou vložku.

„Nemám nic proti tomu, co udělal,“ tvrdí. „Něco podobného se mi stalo loni na Tour. Já tehdy dopadl ještě hůře a dlouho mi trvalo, než jsem se ze zranění obratle zotavil. Dodnes mám se svými zády občas problémy.“