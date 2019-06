Překvapivý adept na výhru Tour de France? Ne, pokusím se pomoci Thomasovi, říká Bernal

PRAHA Poté, co kvůli zlomené klíční kosti přišel o italské Giro, okamžitě vylétl mezi patnáct největších favoritů 106. ročníku Tour de France. Od té doby každým týdnem kurzy na jeho červencový triumf klesaly. Po zranění Chrise Frooma už byl třetím favoritem, nyní po triumfu na závodě Kolem Švýcarska už je Egan Bernal z Ineosu dokonce mužem číslo 2. Hned za týmovým kolegou Geraintem Thomasem.

Na stránkách týmu Ineos má vizitku:



„Nová superstar se zrodila v roce 2018, kdy Egan Bernal vstoupil na scénu World Tour. Ukázal neuvěřitelnou sílu, okamžitě vítězil. Ovládl Oro y Paz i závod Kolem Kalifornie, sehrál i klíčovou roli ve výhře týmu na Tour de France. Jeho pokrok v roce 2019 bude fascinující sledovat.“

Fascinující to opravdu je.

Dvaadvacetiletý Bernal má letos fantastickou formu.

V úvodu roku se na závodě Kolem Kolumbie obětoval pro kamaráda a parťáka z týmu Ivana Ramira Sosu a sám dojel čtvrtý. Na Paříž-Nice už se na nikoho neohlížel a suverénně porazil Naira Quintanu, Romaina Bardeta i další velká jména.

Třetí skončil na závodě Kolem Katalánska a patřil k velkým favoritům italského Gira.

Hromady sněhu a okolo nich projíždějící cyklisté. Diváci pozorovali cyklisty z bezprostřední blízkosti.

„Klidně ho může při své první účasti vyhrát,“ tvrdil i Chris Froome.

Jenže týden před startem si Bernal doma v Kolumbii během tréninku zlomil si klíční kost a o šanci přišel.

Záhy se před ním otevřela nová příležitost.

Možná ještě lákavější.

Vždyť po zranění Chrise Frooma a nepříjemném pádu Gerainta Thomase jeho ambice směrem k červencové Tour rapidně stoupají.

Zvlášť po Bernalově absolutně dominantním triumfu ve Švýcarsku.



Úvodní nelehké dny plné rovinatých a kopcovitých etap na rozdíl od Gerainta Thomase bez větších problémů přežil.

„A situace se po odstoupení Gerainta dost změnila. Jel jsem do Švýcarska původně jako jeho podpora a najednou za mnou stál celý tým,“ popisoval.

Že by ho to nějak znervóznilo? Dostalo pod tlak, který by nezvládl?

Nic z toho. Jakmile se terén změnil a silnice se zvedla, Bernal ožil.

Krásně to bylo vidět v šesté etapě, kdy se 1,5 kilometru před cílem prostě zvedl ze sedla a všem svým konkurentům ujel.

Jeho záda sledovali i v sedmé královské etapě při stoupání na Svatý Gothard, kterému Bernal absolutně vládl. Cílem projel o 23 vteřin Před Domenikem Pozzovivem a Rohanem Dennisem.

V závěrečné horské etapě už si svůj žlutý dres bez větších potíží pouze hlídal.

„Své soupeře naprosto respektuji, ale dneska jsem to měl celý den pod kontrolou. Byl jsem opravdu silný a reagoval na každý nástup,“ vyprávěl pak v cíli.

Kromě celkového prvenství skončil čtvrtý v bodovací soutěži, druhý v horské a první v soutěži do 25 let.

„Je to jeden z největších závodů, jaký jsem zatím vyhrál, to mi dodává extra motivaci do dalších dní. Jsem za to rád po těch problémech, které mě před Girem potkaly,“ těšilo mladého Kolumbijce.



Okamžitě se vyrojila spousta otázek, v jaké pozici přijede 6. července na start Tour do Bruselu. Jestli opravdu bude jen stínovým lídrem Ineosu.

„Já nejsem ten, kdo řekl, že jsem favoritem celé Tour. Do té role se nepasuju. Respektuju, že Geraint je naším lídrem a já se mu pokusím pomoci,“ tvrdí.

Je tam ale jedna podmínka.

„Pomůžu mu v případě, že na tom bude lépe než já,“ dodal totiž Bernal vzápětí.

Šéfům stáje tak možná ještě před startem závodu způsobil bolesti hlavy, které se sám snaží rychle odstranit.

„Nemáme mezi sebou žádný problém,“ ujišťuje. „A nijak mi nevadí, že nebudu jasným lídrem týmu, vždyť je mi stále teprve dvaadvacet, mám před sebou ještě hodně ročníků Tour. On je obhajující šampion, kterého musím respektovat. Navíc je sám ve skvělé formě.“

Když Bernal před rokem právě Thomasovi pomáhal udržet žlutý trikot a rval se pro něj v kopcích, reportérům řekl: „Nepřijel jsem pro bílý dres. Mám jiné úkoly. Ale třeba příští rok už se ho pokusím získat. A jednou třeba i ten žlutý.“

Zkusí to už letos?