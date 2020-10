VIDEO: Mladičká soupeřka Kvitové pobavila fanoušky na French Open, za míčkem se rozeběhla bez rakety

Úvod utkání patřil Leylah Fernandezové, která dirigovala tempo hry a brzy se ujala vedení 5:1, osmnáctiletá Kanaďanka byla všude, navíc dobře eliminovala aktivní hru Petry Kvitové tvrdými vítěznými údery.

Pak ale přišel velký obrat, který začala úsměvná situace. Za stavu 5:1 a 30:15 byla Fernandezová blízko k vítězství v úvodní sadě a byla do hry tak zapálená, že po jednom z úderů, při kterém osmnáctileté rodačce z Montrealu vylétla raketa z ruky, se i bez ní vydala za míčkem.



Fernandez lost the racquet but she actually wanted to continue the point without the racquet?  pic.twitter.com/4zG0fi8DO0