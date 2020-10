VIDEO: Osm počítání, pět kol, drsné K.O. Box zažil šokující a nečekanou ‚Bitvu století‘

LAS VEGAS Podívanou, o které se bude ještě dlouho mluvit. Tu mají za sebou Jose Zepeda a Ivan Barančyk. Tenhle mexicko-běloruský mix připravil koktejl, který lze slovy vlastně jen těžko popsat. A který může s klidem kandidovat nejen na boxerský zápas roku, ale i na zápas 21. stopetí.

Pokud legendární Marvin Hagler, který proslul obrovskou bojovností a byl dvakrát nominován na zápas roku, prohlásí, že jsme viděli „neskutečnou podívanou“, už to musí být. A lze s ním nesouhlasit?

V průběhu předchozího souboje mezi Gabrielem Floresem Jr. s Rynam Kielczweskim, ve kterém prvně jmenovaný ukazoval ve dvaceti letech svůj obrovský potenciál, zamířila kamera ESPN do šaten Američana s mexickými kořeny Zepedy, i běloruského tvrďáka Barančyka.



Prvně jmenovaný se rozehříval na lapách se svým bratrem, druhý odpočíval na židličce. Oba se o pár desítek minut stali součástí jednoho z nejúchvatnějších zápasů boxerské historie.

Sedmadvacetiletá „Bestie“ narozená v Rusku, ale s běloruským pasem, vlétla do zápasu jako uragán a svým levým hákem hodně tvrdě přivítala v otočeném gardu boxující o čtyři roky staršího rivala s přezdívkou „Chon“.

Zepeda uvítacího varování nedbal a výsledkem byly dvě počítání pro Bělorusa, který ale zároveň ukázal svoji velkou slabinu, tedy prolétávání do úderů i kombinací, čímž si nabíhal na případné kontry. A právě díky tomu byl ve druhém kole poprvé na zemi také on (počítán měl být už v úvodu kola, Bayless ale čistý down vyhodnotil jako podklouznutí). Mexičan žijící ale v Kalifornii se poté rozhodl přitlačit, jenže…

Najednou byl na zadku opět on a zbytek druhého kola oba bojovníci doslova protančili. A na sociálních sítích začaly létat reakce „What“?

Jenže to byl teprve začátek. Kolo číslo tři? Další tvrdé přestřelky a k zemi jde opět Barančyk. Čtvrtá tříminutovka byla dlouho bez knockdownu, ovšem nakonec na něj znovu došlo a znovu se poroučel na podlahu ringu Bělorus. „To je zápas,“ napsal v tu chvíli Australan Andrew Moloney (21-1, 14 KO), který na stejném místě – tedy MGM Grand Bubble v Las Vegas – přišel na konci června v souboji s Joshou Frankem o pás WBA v super muší váze.



Čtyři odboxovaná kola a v tu chvíli šest oficiálně zapsaných počítání, po třech na obou stranách. Tak nějak bylo zřejmé, že tento souboj nebude trvat všech vypsaných deset dějství. A také že netrval.

V pátém se jako první poroučel do provazů Zepeda, kterého soupeř trefil nádherně pravým crossem přesně na bradu. Jenže se opět postavil na nohy. „Oba jsme padali a zase se zvedali. Jeden prostě musel zůstat na zemi,“ komentoval duel po jeho konci lakonicky.

Bylo to pár minut poté, co dvěma čistými údery na bradu doslova přišpendlil na podlahu ringu, Bayless už ani nemusel počítat, bylo jasné, že je K.O.nec! I z opatrnosti pak trvalo dlouhé minuty, než se Barančyk za pomoci lékařů i svého týmu postavil na nohy, dostal se mimo šestnáct provazů a zamířil okamžitě do sanitky směr nemocnice.

Dle všeho by měl být v pořádku, žádné vážné následky by na něm bitva zanechat neměla. „Ale věřte mi, ten kluk dneska v ringu nechal kus sebe. Kus, který už nikdy nezíská zpět,“ přidal svůj názor expert ESPN a sám bývalý dvojnásobný mistr světa ve velterové váze Timothy Bradley.



„Tohle byl jeden z nejlepších zápasů od Foremana s Lylem,“ napsal na Twitter těsně po konci promotér večera Bob Arum, který se přitom v tomto sportu pohybuje už více než padesát let. A coby organizátor má za sebou tři podobné historické souboje.

Zmíněný střet Foreman vs. Lyle, ve kterém se oba ocitli opakovaně na podlaze ringu, než ho prvně jmenovaný ukončil. Stejně tak souboj mezi Michaelem Moorerem a Bertem Cooperem, ve kterém byli taktéž oba protagonisté dohromady čtyřikrát počítání, než se stal Moorer prvním levákem s titulem mistra světa v těžké váze (ten následně odevzdal Foremanovi, pro změnu nejstaršímu šampionovi těžké váhy).

Všechny tři bitvy mají ještě jeden společný jmenoval: všechny skončily v pátém kole!



„Cítím se skvěle, protože jsem tento zápas vyhrál. Byl to tvrdý boj, ale co jiného čekat. Je to box. A chlape, box je prostě tvrdý sport, to není žádná hra. Musíš mu dát sto procent, protože jinak nemůžeš uspět,“ usmíval se v televizním studiu vítěz.

Sedm počítání viděli fanoušci také v jedenáctikolové bitvě mezi Orlandem Salidem a Terdsakem Jandaengem (Thajec byl na zemi čtyřikrát, Mexičan třikrát). Tehdy šlo o pás mistra světa v super pérové váze. Zepeda, vítěz sobotní bláznivé noci, už dvakrát v titulovém souboji prohrál. Po dnešku dostane určitě třetí šanci.



Střet s Barančykem byl totiž kromě jejich společného skromného zápisu do historie také eliminací WBC o právo vyzvat šampiona této federace v lehké velterové váze. Tím je nyní poslední Zepedův přemožitel Jose Carlos Ramirez, který by měl absolvoval sjednocující střet s dalším mistrem světa Joshem Taylorem. A na vítěze bude čeká Zepeda. Že se tak stane, o tom po sobotní noci nelze pochybovat…