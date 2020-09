VIDEO: Krvavá řež po brutálním kolenu. Nechtěla jsem ji ublížit tři týdny před svatbou, kaje se vítězka

LAS VEGAS Týden po zápase Eda Hermana s Mike Rodriguezem má slavná UFC další kontroverzi. A opět je v hlavní roli rozhodčí Chris Tognoni. Ten nechal tentokrát pokračovat zápas mezi australskou dračicí Jessicou-Rose Clarkovou a Američankou Sarah Alparovou, přestože té soupeřka drtivým kolenem roztrhla a zlomila nos.

„Být v rohu Alparové, tak to ukončím,“ zní během komentování posledního kola zápasu Clarkové s Alparovou na UFC Vegas 11, na kterém udělal českým fanouškům radost David Dvořák, hlas trenéra Andrého Reinderse. „Tohle musí rozhodčí ukončit. Stačí jeden, dva údery,“ přidává se jeho kolega od mikrofonu Nova Sport, Ondřej Novotný.

Nestačil jeden, dva, ani tři. Přes dvě minuty demolovala Clarková silně krvácejícího soupeřku, než přišel onen konec. „Je třeba něco změnit. Ta nebohá holka sama chtěla bojovat, což je pochopitelné. Ale musí tam být někdo, kdo to ukončí za ní. Musí se něco změnit, upravit, tohle není možné,“ kroutil hlavou na tiskovce mocný prezident UFC Dana White.



Byť se dají jeho slova pochopit, v tomto případě stačil ručník z rohu devětadvacetileté Američanky. Nebo odmávání od oktagonového Chrise Tognoniho. Jenže ve Whitem vřely emoce spojené ještě s týden starým galavečerem na stejném místě – tedy v UFC Apex v Las Vegas.

Tehdy spolu bojovali Herman s Rodriguezem. Druhý jmenovaný „vypustil“ soupeře čistým kolenem, jenže sudí chybně označil úder jako faul, bojovníka napomenul, Herman dostal čas se z úderu vydýchat a následně zápas otočil ve svůj prospěch, když Rodriguezovi v posledním kole nasadil kimuru.

Tím rozhodčím byl, světě div se, Tognoni. Ten přitom o této sobotě nejprve udělal vše dobře.



Když Clarková ničivým kolenem roztrhla a zlomila Alparové nos, duel zastavil. Bojovnice přezdívaná „Too Sweet“ si totiž krátce před ním sedala do pletiva. Pokud by se dotkla pozadím podlahy oktagonu, šlo by o nelegální úder a Australanku by čekala nejspíše diskvalifikace. Jenže zástupkyně American Elite MMA poněkud nepochopitelně úplně nedosedla (což viděl rozhodčí na opakovaných záběrech, které si dle pravidel správně vyžádal) a za svoji chybu zaplatila hrozivým zraněním.

Pokud by odmítla pokračovat, prohrála by vítězka vyzývací série Dana White’s Conterder Series knockoutem. Byť z ní doslova srčela krev, chtěla pokračovat. A právě zde udělal sudí, případně trenéři zápasnice chybu. „Ten boj měl po tom koleni skončit. Stejně jako minulý týden, ovšem jinak. Měla zlomený nos proboha, nechápu to,“ zopakoval ostře White.

Ten – ač mnohými považován za mocného muže sportovního byznysu – je v podobných případech závislý na Nevadské sportovní komisi, která rozhodčí na duely nominuje. Komise, se kterou je na jednu stranu často z tohoto důvodu na nože, na druhou mu mnohé jeho výstřelky toleruje. Navíc v Las Vegas je – na rozdíl od většiny míst USA – legální sportovní sázení.



Dojde ke změně, po které White i jeho viceprezident regulační záležitosti Marc Ratner volají? Na to si budeme muset ještě chvíli počkat, stejně jako na vyřešení zápasu Herman – Rodriguez, proti jehož výsledku se poražený se svými manažery odvolal. Dle pravidel Nevadské komise ale má malé šance na úspěch, reálnější je, že dostane od prezidenta UFC šanci na odvetu.

Kritický moment zápasu Clarkové s Alparovou.

Další šanci jistě dostane i Alparová, pro kterou šlo o hodně tvrdé a krvavé přivítání ve slavné lize. Nejdříve se ale musí vyléčit šrámy ze souboje s Clarkovou, která se naopak po dvou prohrách vrátila zpět na vítěznou vlnu.



A ještě dříve ji čeká svatba. „Fakt? Proč jsi mi to sakra říkal?“ reagovala Clarková na informaci od novináře o veselce své soupeřky, která ji plánuje na druhý víkend v říjnu. „Už jsem se ji byla omluvit v šatně. I jejímu týmu. Mělo to být ukončeno po tom koleni. Nechtěla jsem pokračovat, snažila jsem se netrefovat ji tak tvrdě, nechtěla jsem ji takto ublížit, proto jsem třeba přestala s lokty,“ přidala sympaticky vítězka…