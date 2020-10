VIDEO: Jako Van Damme, jen v realitě. Buckley předvedl na gala UFC neskutečné K.O. z otočky

ABÚ DHABÍ/PRAHA Nebyl to ten největší galavečer, který UFC ve své historii uspořádalo. Alespoň dle jmen. Jenže, jak už to tak bývá, právě na podobných akcích jsme svědky těch nejzajímavějších momentů.

Třináct zápasů nabídl galavečer UFC Fight Island 5 v Abú Zabí. Šest z nich skončilo před limitem a jako kdyby se vítězové předháněli v tom, kdo předvede působivější ukončení. Ostatně aby ne, když UFC vyplácí za tuto záležitost bonus 50 tisíc dolarů. Stejně jako za výkon večera.

V obou kolonkách (výkon večera zapsala liga dalším třem bojovníkům) figuruje jméno Joaquin „New Mansa“ Buckley, který to má po včerejšku v UFC 1-1. Čím si vysloužil pozornost?

Joaquin „New Mansa“ Buckley uspal Impu „Tshilobo“ Kasanganaye.

Ve druhé minutě souboje střední váhy mu šestadvacetiletý Impa „Tshilobo“ Kasanganay zachytil pokus o kop a přemýšlel, jak toho využít. Jenže mu to trvalo příliš dlouho. Jeho vrstevník totiž nepřemýšlel, zareagoval instinktivně.



Využil opory a předvedl otočku alá Jean-Claude Van Damme v nejlepších letech. Jen s tím rozdílem, že tentokrát nešlo o filmovou scénu, ale realitu. Pro Kasanganaye tvrdou realitu. Buckley se mu „prošel“ po obličeji a bylo po zápase.

„Možná je to to největší K.O., které jsem kdy viděl,“ zareagoval bývalý zápasník a nyní expert ESPN Paul Felder. A nebyl pochopitelně jediný. „To je 50G, neskutečné,“ napsal na svůj Twitter šampion střední váhy Israel Adesanya. Ten se ale nové celebrity „obávat“ zatím nemusí, ta spíše plánuje kariéru ve velteru, navíc ještě musí podobných kousků předvést povícero.

Že ale „New Mansa“ zaujal – a to i šéfa UFC Dana Whita – není třeba dodávat.

„Trénujeme, abychom zabíjeli. Mám to natrénované, ale v zápase jsem to ještě nikdy nezkusil,“ přiznala nová kometa zápasnického nebe v pozápasovém rozhovoru. „Šéf mi právě řekl, že mi chce dát všechny bonusy, co jsou možné. Takže už se těším, vítám všechno. Ještě mi to nedochází, ten rozhovor s Danou Whitem? Wau,“ pokračoval Buckley, který si zajistil životní výplatu.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 勞 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

Za zápas měl garantovaných 10 tisíc dolarů, k tomu bonus 10 tisíc dolarů za vítězství. Toť klasika pro nováčky. Jenže k tomu 3,5 tisíc sponzorský bonus – další to klasika odvislá od počtu zápasů v UFC. Pořád „drobné“. Jenže 23,5 tisíce dolarů vyšperkovalo dvakrát 50 tisíc za výkon a K.O. večera. Buckley si tak za druhý duel ve slavné lize, navíc po předchozí prohře, přišel na 123,5 tisíce dolarů.



Rázem se tak vyšvihl mezi „nejbohatší“ bojovníky UFC Fight Island 5, když se dostal například na úroveň Poláka Marcina Tybury (145 tisíc dolarů) či jeho soupeře Bena Rothwella (150 tisíc dolarů).

„Byl to otevřený zápas, viděl jsem, že má moji nohu zachycenou, ale cítil jsem se být v rovnováze, proto jsem zkusil tu otočku. A zajistil jsem si výsledek, který jsem potřeboval. Jak jsem řekl, mám to natrénované, jen s tím rozdílem, že mi u toho soupeř nedrží nohu,“ dodal s úsměvem Buckley. Ještě aby tréninkový protivník držel a dopadl stejně jako dosud neporažený Kasanganay.

Mimochodem, duel zmíněných obrů těžké váhy skončil bodovým vítězstvím prvně jmenovaného, stejně tak slavil na body také Edson Barboza, který zdolal Makwan Amirkhaniho. Šlo o dva ze tří soubojů následujících po spektakulárním K.O. Buckleyho, které šly na body. Ostatní vítězové – Chris Daukaus, Tom Breese, Tom Aspinall, Dricus Du Plessis i Cory Sandhagen zaznamenali triumfy před limity.

A i Sandhagen se předvedl proti zkušenému Marlonu Moraesovi – neúspěšném vyzývateli šampiona Henryho Cejuda – parádním ukončením. Finální akci totiž začal taktéž kopem z otočky, aby otřeseného soupeře dorazil kombinací úderů na zemi. Ne nadarmo byl mezi další trojicí bojovníků, kteří brali 50tisícový bonus za výkon večera. Že tuto dvojici doplnili knockoutéři Breese a Daukaus pak asi také nepřekvapí…