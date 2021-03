VIDEO: Palubovku vyměnil za ring. Legendární O’Neil září ve wrestlingu, rozbíjí tam s ním stoly

Praha Má dvě zlaté medaile z olympijských her a ještě před deseti lety válel v NBA. Urostlý Američan Shaquille O’Neil je pro většinu sportovních fanoušků známý svou úspěšnou basketbalovou kariérou, nikdy se ale netajil vášní pro bojové sporty. Rozhodl se dát na wrestling, který je v USA velmi populární.

Patří mezi legendy NBA, vyhrál čtyřikrát titul, nastupoval po boku Kobeho Bryanta či LeBrona Jamese a výraznou měrou pomohl basketbalu ke zviditelnění. Dnes osmačtyřicetiletý Američan už nemá ambice na profesionální sport, přesto se ale rozhodl ještě na jeden vrhnout. Basketbal tak vyměnil za wrestling, který si již několikrát v hostujících rolích vyzkoušel a zamiloval se do něj.

Debut měl na začátku března, v organizaci All Elite Wrestling debutoval po boku Jade Cargillové ve smíšeném zápase. Proti nim stáli Cody Rhodes a Red Velvet. A zápas to byl vskutku epický, O’Neil rozbil hned dva stoly, načež byl odnesen na nosítkách do sanitky, ze které vzápětí záhadně zmizel.

Diváci ale o oblíbeného šoumena nemusí mít strach, americký wrestling spojuje sport se zábavou, většina zranění i úderů je tedy hraná. „Jo, vyhrávám. Zaručeně,“ řekl urostlý O’Neal pro The Associated Press pár dní před zápasem.

Sám bývalý basketbalista přiznal, že neplánuje skákat bláznivě po lanech, raději využije svých předností. „Jsem ten typ, co nikdy neodmítne výzvu. Nejsem profesionální wrestler, ale už jsem předtím v zápase byl. Mám ve svém arzenálu spousty chvatů. Když vstoupíte do něčího světa, musíte se držet toho, v čem vynikáte. Nejsem akrobat, nebudu skákat z lana. Přicházím se svou silou. Když ho dostanu do rukou, ukážu svou sílu,“ vysvětlil.