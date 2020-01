VIDEO: ‚Postup jsem si nezasloužil.’ Federer podruhé utekl hrozbě vyřazení, odvrátil sedm mečbolů

Melbourne Už podruhé měl na Australian Open na kahánku. Přesto Roger Federer odvrátil sedm mečbolů a stal se nejstarším semifinalistou Australian Open od roku 1977. „Nevím, jak jsem to dokázal. Jen jsem doufal, že nenapálí vítěznou ránu. Pro Sandgrena to musí být těžké, byl lepší,“ dodal švýcarský tenista po postupu do semifinále, kde jeho soupeřem bude Novak Djokovič.

Ve čtvrtfinálovém zápase s Tennysem Sandgrenem, který je stým hráčem světa, začal po prvním vyhraném setu Federer ztrácet. Americký tenista začal výborně podávat a začal šestinásobného vítěze Australian Open přehrávat i ve výměnách. Ve třetím setu za stavu 0:3 se nechal Federer ošetřit, ale set nezachránil. Nechápu, proč nás nedali pořadatelé na večer. Slunce nám vadilo oběma, nechápe Kvitová po svém konci Ve čtvrtém setu si oba drželi servis a za stavu 4:5 odvrátil Federer tři mečboly. Další čtyři ustál v tie-breaku, v kterém prohrával 3:6 a 6:7, aby proměnil první setbol. V rozhodující sadě získal brejk na 4:2 a dovedl zápas k výhře. „Občas potřebujete štěstí a dnes jsem ho měl kupu. Nezasloužil jsem si to, ale stojím tady a jsem šťastný,“ řekl Federer po utkání a přikývl, že jde o zázrak. „To je. Sedm mečbolů nebo kolik. Nevím, jak jsem to dokázal. Jen jsem doufal, že nenapálí vítěznou ránu. Pro Sandgrena to musí být těžké, byl lepší,“ dodal. Jeho 15 semifinálových účastí na jednom grandslamu je rekord. Sestřih utkání si prohlédněte zde: Sandgren měl všechny mečboly až na jeden při soupeřově podání a většinu zkazil. Třikrát udělal nevynucenou chybu z bekhendu, dvakrát z forhendu a jednou nezvládl return. Jen při šestém mečbolu si Federer došel pro vítězný úder na síť. Dvacetinásobný grandslamový vítěz se jen výjimečně nechává během zápasů ošetřovat. „Nemám to v oblibě, ale začal jsem cítit tříslo, nohu a nakonec jsem si řekl, že to je potřeba. Omlouvám se,“ řekl Federer, který nikdy v kariéře nevzdal zápas. „Musíte vyhodnotit, jaké mohou být následky zranění. A nikdy nevíte, jak je na tom soupeř, jestli ho taky něco nebolí, jestli neznervózní. Vždycky může přijít šance.“ Z lopaty utekl i Millmanovi Ve třetím kole potřeboval šestinásobný vítěz Roger Federer přes čtyři hodiny, aby udolal domácího Johna Millmana. Zvítězil v super tie-breaku páté sady, v kterém prohrával 4:8. Nadal udolal po bitvě Kyrgiose, Wawrinka překvapil postupem přes Medveděva „Díky bohu, ještěže se hrál supertie-break, jinak bych prohrál,“ řekl vyčerpaný Federer v rozhovoru na kurtu po vydřeném vítězství 4:6, 7:6, 6:4, 4:6 a 7:6. Připomněl tak nové pravidlo zavedené od loňska, že v případě pětisetového zápasu v Melbourne se za stavu 6:6 hraje do deseti bodů místo tradičních sedmi. Fenomenální Švýcar totiž v supertie-breaku prohrával 4:8, ale na rozdíl od soupeře už nechyboval. Počkal si trpělivě na své šance. Zůstal tak ve hře o 21. grandslamovou trofej, z Australian Open o sedmou. Tamní bilanci má po dnešku 100:14. Od premiéry v roce 2000 byl vždy minimálně ve třetím kole, do osmifinále na grandslamech prošel Federer potřinácté za sebou. Příštím soupeřem osmatřicetiletého Federera bude Srb Novak Djokovič, Federer se stal nejstarším semifinalistou Australian Open od roku 1977, kdy byl mezi nejlepší čtveřici dvaačtyřicetiletý domácí tenista Ken Rosewall.