VIDEO: Překážková dráha, tanec či čokoláda. Tenisté na hotelu zahánějí nudu, Sousa přišel o dlouhou sérii

Melbourne Koronavirus a s ním spojená striktní karanténa. Před úvodním tenisovým grandslamem sezony Australian Open se neřeší v podstatě žádné jiné téma.

Dohromady 72 hráčů a hráček včetně české čtveřice Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové, Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče se ocitlo v karanténě, protože byli na palubě letadel, kde se setkali s pozitivně testovanou osobou.



Tvrdá karanténa v Melbourne znamená, že tenisté nemohou opustit hotelový pokoj po dobu čtrnácti dnů a tím pádem ztrácí možnost tréninku před Australian Open, které startuje už 8. února.

Jaký to rozdíl oproti Adelaide, kde se momentálně nachází například světová jednička Novak Djokovič, Rafael Nadal či Dominic Thiem.



Elitní tenisté mají dle dostupných záběrů v covidem méně zasaženém městě kvalitnější hotel, k tomu navíc mohou využívat posilovnu mimo vyhrazenou pětihodinovku, která slouží k tréninku a opuštění areálu.

„Nejlepší hráči mají prý lepší podmínky k bydlení, protože mají třeba balkon. Získal jsem pocit, že je to vnímáno jako preferenční zacházení. Ale oni jsou nejlepší hráči na světě, zaslouží si to. Moje obecné pravidlo zní: pokud jste na špičce, grandslamový šampion, je podstatou byznysu, že získáváte lepší podmínky i smlouvy,“ nechal se slyšet ředitel turnaje (a také šéf australského tenisového svazu) Craig Tiley.

Že tím některé přímé aktéry řádně naštval, není třeba dodávat.

„Jasně, oni jsou těmi, co prodávají vstupenky, kteří hýbou tenisovým prostředím. Oni jsou těmi, kdo tvoří tenhle byznys. Za normální situace by s tím nebyl problém, v kontextu celé pandemie je ale nepřijatelné, aby vystoupil ředitel Australian Open a místního svazu a otevřeně přiznal protekční zacházení a obhajoval ho,“ nechal se slyšet například argentinský tenista Guido Pella.

Někteří hráči však neměli ani možnost do Austrálie odcestovat. I přesto, že se po absolovování pozitivního testu pětinásobný finalista Australian Open Andy Murray či Portugalec Joao Sousa podrobili dalšímu, který skončil negativně, účast jim podle aktuálních pravidel nebyla umožněna.

Po osmi letech bez účasti na kurtech grandslamu

Aktuálně 92. hráč žebříčku ATP (Sousa) tak nedobrovolně přeruší hodně dlouhou šňůru. Jednatřicetiletý rodák z Guimaraese se hlavní části grandslamového turnaje nezúčastní poprvé od US Open 2013. Pokud by se do této série počítaly i kvalifikační souboje, chyběl Sousa naposledy na French Open 2011.

„Chci vám oznámit, že jsem byl před plánovaným odletem do Austrálie pozitivně testován na covid-19. V následujících týdnech proto nebudu moct hrát. Přestože už jsem byl testován negativně a nemám žádné symptomy, kvůli striktním pravidlům australské vlády nemůžu cestovat,“ posteskl si na sociálních sítích muž, jehož maximem ve dvouhrách je osmifinále US Open a Wimbledonu.

Překážková dráha, tanec nebo třeba čokoláda

Dlouhá čtrnáctidenní izolace nutí tenisty vyřešit důležitou otázku – jak udržet pozitivní myšlení a zahnat nudu na hotelovém pokoji.

A řada z nich na svých sociálních sítích sdílela své „ztřeštěné“ nápady. Známá bavička, Češka Barbora Strýcová, například zveřejnila video, jak během tréninku na pokoji tancuje do rytmů hudby. Poté rodačka z Plzně montovala rotoped.

„Během svého cvičení musíte být kreativní. V karanténě jsem se to naučila, stejně jako jsem naučila nové věci...,“ napsala Strýcová na svůj instagramový účet.

Na hotelovém pokoji piluje své údery o matraci světová třicítka Ons Džabúrová. Tunisanka zveřejnila krátkou pasáž při odpalování míčku, načež jí trenér vyburcoval k tomu, aby jeden snědla. Džabúrová vzala do ruky čokoládový míček, jenž za potlesku svého kouče spořádala.



Zahnat nudu před startem týmového turnaje ATP Cup (2. února) se snaží i elitní deblista Edouard Roger-Vasselin, jenž ze své místnosti vyrobil originální překážkovou dráhu. Míček se po řadě promyšlených odrazů dostal až ke zdi s nápisem „dalších pět dnů“.



Alespoň drobnou náplast na strasti nabídla hráčkám ženská tenisová organizace WTA, jež v Melbourne vytvořila čtyřdenní turnaj pro tenistky, které se musely podrobit karanténě bez možnosti tréninku. V hlavní soutěži se představí 28 hráček.



„Sportovci v karanténě nyní prožívají hodně těžké období. Snažíme se spolu s WTA a ATP udělat maximum pro to, abychom jim pomohli,“ snažil se trochu hasit vzniklý konfrontační požár Tiley. Co se ještě do startu Australian Open stane?