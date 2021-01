VIDEO: ‚Říkejte mi El Giganté.‘ Mvumbi svými kilogramy děsí protihráče, na MS má stoprocentní střelbu

Káhira Při covidových patáliích na probíhajícím mistrovství v házené jsou fanoušci vděční za každý zajímavý hráčský osud. Jedním z nich je dozajisté šestadvacetiletý reprezentant Demokratické republiky Kongo Gauthier Thierry Mvumbi, statný pilot má sice na oficiálních stránkách šampionátu v Egyptě údaje 176 centimetrů a 86 kilogramů, už od pohledu na Mvumbiho je ale jasné, že něco nehraje.

Ten pohled byl jako přes kopírák. Gauthier Thierry Mvumbi v úvodním utkání Demokratické republiky Kongo proti Argentině dostal na hranici brankoviště míč, otočil se s ním a nikým nerušený zavěsil. Ze čtyř pokusů se Mvumbi trefil čtyřikrát a byl jedním ze strůjců překvapivého poločasového vedení 14:13 nad Argentinou, favorit ovšem ve druhé půli zabral a DR Kongo zdolal 28:23.

Při bránění Mvumbiho se házenkáři Argentiny pořízkovi s francouzskými kořeny báli postavit. Na oficiálních stránkách šampionátu je sice uvedena jeho váha 86 kilogramů, na první pohled je ale jasné, že reálně je to o několik desítek kilogramů více. Fanouškům na sociálních sítích sice přesnou váhu neřekl, vzkázal jim ale, aby mu říkali El Giganté.

Mvumbi díky původu rodičů využil dvojího občanství a účastí na MS s Demokratickou republikou Kongo si plní své sny. Ještě aby ne, rodák z Châtres totiž hraje čtvrtou čtvrtou francouzskou ligu v barvách Dreux AC Handball.



„Nikdy jsem nepomyslel na to, že budu mít někdy takovou příležitost, musím z toho vytěžit co nejvíc. Naším týmovým cílem je získat zkušenosti a šampionát si chceme užít,“ říká Mvumbi.

Teď navíc čeká Demokratickou republiku Kongo výzva z těch nejtěžších - úřadující mistři světa a olympijští vítězové z Dánska, kteří mají mezi sebou Mikkela Hansena, jenž je trojnásobným nejlepším házenkářem světa. „Hraje s čelenkou a v konžských řadách vznikla taková výzva mu ji sundat. Nevím, co vyhraje ten, komu se to povede, ale je to zkrátka výzva,“ bere celé utkání s nadhledem Mvumbi.

Povede se El Gigantému svým výkonem vybojovat zvučnější angažmá?