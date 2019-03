VIDEO: Sáhl soupeři na brzdu, obviňovali ho z pokusu o vraždu. Teď je z Fenatiho hodný hoch

PRAHA Zkraje září byl psancem. Na motorce se dopustil zločinu za bílého dne, když v rychlosti 230 km/h zmáčkl soupeři brzdu. Tisíce lidí mu na sociálních sítích nadávaly, další jezdci mluvili o pokusu o vraždu.

A Romano Fenati, onen viník, až srdceryvně říkal: „Mým cílem bylo vyhrávat, zjistil jsem ale, že nikomu na mně nezáleží. Usoudil jsem proto, že bude lepší se rozloučit s motocyklovým sportem a ukončit kariéru.“

A že prý teď bude společně s mámou pracovat v dědově obchodě. Už tehdy ale Lukáš Pešek, bývalý pilot MotoGP, věštil: „Nemyslím si, že je to napořád. Ono to za chvíli vyšumí a bude se vracet.“

Za dva měsíce skutečně vzal Fenatiho tým Snipers zpět a on se teď o víkendu v Kataru vrátí do mistrovství světa. A ne jako nějaký otloukánek, nýbrž jeden z favoritů Moto3, což ukázaly i testy.

Inkriminovaný okamžik závodu Moto2 mezi Fenatim a Manzim.

Je několikaměsíční pauza dostatečným trestem?



„Říkal jsem, že by měl dostat doživotní stopku, protože to si nemůže nikdo nikdy dovolit. Z toho člověka to nevymažete, a když to udělal jednou, může i podruhé. Jako zloděj,“ tvrdí Jakub Kornfeil, jeden ze soupeřů.

A souhlasí, byť v mírnější verzi, i Filip Salač, další z českých jezdců ve světovém šampionátu: „Měli mu dát stopku na dva tři roky, toto je příliš brzký návrat.“

Přesto Kornfeil na 23letém Fenatim, se kterým nedávno bydlel ve stejném hotelu, vidí částečnou proměnu.

„Teď se chová jak milius. Má čepici, kapuci a brýle, aby ho nebylo vidět. Je hrozně tichý. Vzalo ho to a šel do sebe. Dřív nezdravil, dnes zdálky volá: Jak se máš? Je to jiný Fenati.“

Kornfeil za comebackem vidí peníze, v týmu Snipers působil a dobře zná šéfa Mirka Cecchiniho. „Romano má za sebou bohatého sponzora a ten mu sedačku zaplatil. Není to správně, ale aspoň že šel do sebe a začal se chovat jinak.“

Bude tedy Ital jiný i na trati?