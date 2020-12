VIDEO: Sportovci a hry? V době pandemie se vrhli do víru esportů a streamování

Když se v březnu dostala koronavirová pandemie do Evropy, upadl postupně celý svět do izolace. Rušila se sportovní klání, nemohlo se trénovat a většina sportovců tak zůstala uvězněná v domácím prostředí. A aby si ukrátili dlouhou chvíli, vrhli se do hraní videoher. Kdo se jimi nechal pohltit?

David Pastrňák, hokejista Jedním z prvních sportovců streamerů se stal špičkový český útočník, který válí v NHL v Bostonu Bruins. David Pastrňák má slabost pro střílečku Fortnite a daří se mu v ní dobře. Začal tedy na jaře pod přezdívkou „martialapple250“ své hraní streamovat na platformě twitch.tv, kde rychle nasbíral více než 7,3 tisíce sledujících. Se svým týmovým parťákem se zúčastnili i speciálních turnajů v rámci prestižní akce Twitch Rivals. Machmud Muradov, MMA zápasník Dalším z vášnivých hráčů je MMA bojovník Machmud Muradov, který válčí v zámořské UFC. Uzbek, který je v Česku populární, se v létě stal ambasadoram esportového týmu Entropiq a přiznal, že mu hry výrazně pomohly překonat koronavirovou krizi. „Hraju rád a beru to jako příjemný odpočinek. Zhruba od dvanácti let jsem začínal s Counter-Strikem, potom jsem se dostal k Dotě 1. Během letošní karantény jsem se vrátil k Dotě, díky které jsme byli ve spojení s kamarády,“ přiznal. Vladimír Šmicer, bývalý fotbalista Legendární slávista Šmicer strávil svou kariéru kopáním do míče, jméno si udělal i v zahraničí, když válel například za Bordeaux, Liverpool či Lens. Když jde ale o sportovní simulace, baví ho spíš NHL. „Na PlayStationu hraju nejčastěji hokej. Když hraju s mladým FIFU, tak nemám šanci, s ním raději moc nehraju,“ vtipkoval v červnu, když se stejně jako Muradov připojoval k týmu Entropiq jako ambasador. Vít Beneš, fotbalista Jedním z největších průkopníků videoher ve fotbalovém prostředí je bezesporu Vít Beneš, momentálně kapitán Olomouce. Dvaatřicetiletý obránce byl jedním z prvních českých fotbalistů, kteří se rozhodli své hraní sdílet s fanoušky. Nejčastěji hraje FIFU a divákům je k dispozici několikrát týdně. Na streamovací platformě twitch.tv ho můžete sledovat pod přezdívkou „Be23ny“. Streamujem s Benym Borci, zkoušíme další legendu United

www.twitch.tv/be23ny Gretzky vs Ovečkin, hokejisté Zabočme na chvíli z České republiky a podívejme se do světa, protože jedno vysílání rozhodně stojí za zmínku. Jeden ze světově nesledovanějších streamů sportovců hrajících hry byl bezesporu souboj mezi hokejovými legendami Waynem Gretzkým a Alexandrem Ovečkinem. Ti se spolu v dubnu utkali v hokejové simulaci NHL 20. Jejich stream s názvem „The Great One vs The Great 8“ vynesl 40 tisíc dolarů (více než 850 tisíc korun), které poputovaly do místních charitativních organizací.

Závodní hry Kvůli koronavirové pandemii se na výsluní dostaly rovněž také závodní hry, zejména pak formule 1. Slavný závod se nemohl uskutečnit v reálném světě, tak si jezdci krátili dlouhou chvíli aspoň na trenažérech a závodili virtuálně. A tyto závody přilákaly spousty jezdců, šampionů a legend tohoto sportu. Vidět jste mohli třeba Davida Coultharda, Nico Rosberga, Juana Pabla Montoyu, ale závodit šel dokonce i 73letý Emerson Fitipaldi.