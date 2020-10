VIDEO: To se mám vyprázdnit na kurtu? Běloruský tenista seřval sudího, pobyt na toaletě ho stál celý gem

Petrohrad K velice bizarní situaci došlo v prvním kole tenisového turnaje v Petrohradu. Úspěšný kvalifikant Ilja Ivaška musel v průběhu druhého setu utkání s Adrianem Mannarinem opustit dvorec kvůli návštěvě toalety. Po návratu se dozvěděl, že porušil pravidla a za trest přišel o celý gem. Bělorus nedokázal výrok pochopit a rozpoutal ostrou debatu, během níž rozhodčího vůbec nešetřil.

Ivaška měl duel proti francouzskému soupeři dobře rozehraný. První set dotáhl do vítězného konce a ve druhé sadě se chystal na servis za stavu 2:3. Při výměně stran požádal sudího Richarda Haigha o medical time-out. Po ošetření od turnajového lékaře si ještě řekl o možnost opustit kurt.

„Musíš být co nejrychlejší. Děláš to během přestávky, tedy ve svém volném čase,“ prohlásil arbitr. Haigh ale už v ten moment věděl, že se běloruský tenista, který si na toaletu odskočil už při předzápasové rozehrávce, dopouští přestupku.

Tennis TV @TennisTV From 0-100 real quick A bizarre moment of controversy in St Petersburg... https://t.co/GmvOCHtBMC oblíbit odpovědět

V pravidlech stojí, že hráč sice během utkání může odejít na toaletu i podruhé, pokud se ale nestihne vrátit za jedinou minutu, čeká jej v regulích zmíněný postih.

Každá minuta, o níž je časový limit překročen, se rovná ztracené výměně. Ivaška strávil na toaletě čtyři minuty. Po návratu na dvorec zjistil, že zničehonic prohrává 2:4.



Bouřlivá a vcelku pochopitelná reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Požádal jsem o pauzu na ošetření. To nemůžete myslet vážně, to musí být vtip. Potřeboval jsem si nutně odskočit, nemohl jsem tu zůstat. To se mám vys*at na kurtu? Kdybyste mi to řekl, udělám to,“ nevěřil výroku 141. hráč žebříčku ATP.

Haigh oponoval tím, že přestávka na ošetření nemůže být určena k odchodu na toaletu. Ivaška se neuklidnil, naopak do diskuze zapojil i turnajového supervizora.

„Tohle není normální. Chtějí mi vzít gem za to, že jsem šel na záchod. Že jsem to udělal ve svém volném čase? Co to jako znamená?“ stěžoval si.

Ve chvíli, kdy sudí zahlásil změnu stavu do mikrofonu, bouchly v šestadvacetiletém hráči saze. Přestal se ovládat a začal na rozhodčího hystericky řvát. „Nikdo mi neřekl jediné zku*vené slovo. To není možné,“ opakoval.

„Chápu tvůj pohled, ale musím se řídit pravidly. Pokud budeš takto pokračovat i nadále, seberu ti další gem,“ snažil se Ivašku umravnit hlavní sudí. Nakonec uspěl a nadmíru netradiční výstup byl u konce.



Ivaška se dokázal obdivuhodně oklepat, svou frustraci obrátil správným směrem. Ztracené podání si vzal okamžitě zpět a druhý set ovládl v napínavém tiebreaku. Po výhře 6:3 a 7:6 postoupil do druhého kola, kde vyzve Denise Shapovalova z Kanady.