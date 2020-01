VIDEO: Zablokoval soupeře a poté si vzal do rvačky židli. Dohrál talentovaný univerzitní basketbalista?

KANSAS CITY Tisíce fanoušků sledovaly basketbalovou bitvu mezi Kansasem a Kansas State. Mezi univerzitami panuje obrovská rivalita, zážitek z utkání však pokazila hromadná mela, kterou NCAA dlouho nepamatuje. V centru dění se ocitl angolský hromotluk Silvio De Sousa.

Do konce derby mezi University of Kansas a Kansas State University zbývalo posledních osm vteřin, domácí Kansas vedl 81:59. Silvio De Sousa už jen laxně dribloval na útočnou polovinu, když ho o míč obral DaJuan Gordon a mířil sám na koš. De Sousa se ovšem se ztráty rychle vzpamatoval a Gordonův pokus zastavil monstrózním blokem.

V tu chvíli utkání skončilo, jenže Gordon po zákroku spadl na zem a De Sousa na něj z bezprostřední blízkosti zíral, za což si vysloužil technickou chybu - jedná se o výsměch soupeři.

Antonio Gordon a David Sloan z Kansas State se okamžitě snažili De Sousu odehnat od spoluhráče, De Sousa se ale ohnal a v tu chvíli se strhla masivní rvačka, do které se zapojily oba týmy.

De Sousa rozdal několik úderů, v jednu chvíli dokonce držel nad hlavou stoličku, na které za košem sedí kameramani. Tu mu na poslední chvíli z rukou sebral asistent trenéra Jerrance Howard. Potyčku museli ukončit trenéři, rozhodčí i policisté. Trvalo několik minut, než se všichni hráči odebrali do šaten.

V pranici se činili také hráči Sloan a James Love z Kansas State, z Kansasu potom Marcus Garrett a David McCormack. Jelikož se mela strhla přímo za košem hostujícího týmu, do potyčky se připletlo i pár fanoušků, kteří se ovšem snažili urychleně dostat do bezpečí.



Absurdní situace dostala korunu, když rozhodčí museli po přezkumu na světelnou tabuli nastavit 0,1 sekundy a oba týmy byly povolány zpět na palubovku.

Kansas State proměnil za hlasitého bučení domácích fanoušků trestný hod za technickou chybu, kterou obdržel De Sousa. Na hřiště se vrátilo pouze pět hráčů z každého týmu, ostatní byli vyloučeni za opuštění lavičky, zatímco se pořád hrálo.

Kouč Kansasu Bill Self nazval incident trapasem a zdůraznil, že potyčka bude mít následky. „Tohle není nic, na co bychom měli být pyšní,“ řekl Self. „Co se stalo, nemělo nic společného s houževnatostí. Byly tam jen prvky nevyzrálosti a sobectví,“ dodal.

Hlavní trenér Kansas State Bruce Weber zase prohlásil, že se rvačka vůbec neměla stát. „Byla to chyba mých hráčů, tudíž i moje chyba. Přijeli sem odehrát těžký zápas a chtěli se poprat o vítězství. Nehráli jsme ale podle našich představ a přidala se k tomu frustrace, hlavně mladších a nezkušených hráčů,“ řekl Weber. Po svých svěřencích přitom žádal, aby se stáhli a nechali čas vypršet, Gordon ho však neposlechl.

Ačkoliv Self nesouhlasil s Gordonovým ziskem a závěrečným dvojtaktem, uznal, že Kansas State chtěl v derby soupeřit až do posledního okamžiku. „Silvio ztratil míč a chtěl následující střelu zablokovat, to je férová hra. Co ale následovalo poté, bylo absolutně přes čáru,“ řekl Self.



De Sousa byl po rvačce trenérem okamžitě suspendován na dobu neurčitou, nakonec mu byla vystavena stopka na dvanáct zápasů. O dva zápasy přijde jeho spoluhráč David McCormick, osm utkání si nezahraje James Love a distanc na tři duely dostal Antonio Gordon.

Bob Bowlsby, komisař prestižní konference Big 12, ve které oba týmy hrají, v prohlášení uvedl, že „chování tohoto charakteru nemůže být tolerováno a délky trestů odrážejí vážnost události.“ Bowlsby také uvedl, že oceňuje spolupráci obou univerzit během vyšetřování.

De Sousa vydal den po incidentu prohlášení na svém twitteru, ve kterém označil svoje chování na neakceptovatelné a omluvil se za ostudnou reprezentaci týmu i sebe samého. „Pro mé chování neexistuje omluva a nemohu ospravedlnit volby, které jsem udělal na hřišti,“ napsal také. „Nejen že jsem neukázal sportovní chování, ale ohrozil jsem své spoluhráče i fanoušky.“