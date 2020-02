Vítězství Loginova kousaly hvězdy těžce. V minulosti podváděl, neměl by být na startu, stěžoval si Bö

Anterselva (Od našeho zpravodaje) Mělo jít o další díl souboje velikánů Johannes Bö - Martin Fourcade. Nebo případně o další díl bitvy velmocí Norsko - Francie. Jenže světový titul ze sprintu mužů nikdo z těchto zemí nezískal. „Předvedli jsme krásný souboj, kterým jsme snad fanoušky potěšili. Ale pak přijede Rus a všechno zničí,“ posteskl si čtvrtý muž pořadí Tarjei Bö.

Nešlo o to, že je porazil nějaký ruský biatlonista. Vítězům, ať už pocházejí odkudkoli, se přece vzdává úcta, také v Norsku a ve Francii.

Jenže tento Rus se jmenoval Alexander Loginov. A v letech 2014 až 2016 byl potrestán za užívání zakázaného prostředku EPO.

Přestože na jeho národní kombinéze převažuje modrá barva, svou přítomností v závodě působí na řadu biatlonistů podobně jako červený hadr na býka.

„Všechno je to o fair-play,“ podotkl Tarjei Bö v rozhovoru pro norskou televizi. „Celý život tvrdě trénujete, abyste mohli bojovat o medaile. Dáte do závodu všechno, držíte pozici na stupních vítězů a pak skončíte čtvrtý za někým, kdo v minulosti podváděl. Přitom ten člověk by vůbec neměl být na startu.“

Starší z bratrů Böových vzápětí upřesnil: „Netvrdím, že Loginov i momentálně dopuje.“ Přesto odmítá akceptovat Rusův návrat poté, co v minulosti obcházel pravidla.

„Brát doping je to nejhorší, co sportovec může udělat,“ zdůraznil. „Je pro mě těžké přijmout, že dnes vyhrál člověk, který prokazatelně bral EPO.“

Bratr Johannes Bö, ve sprintu pátý, navíc poukázal na podivný náhlý vzestup vítězovy formy po předchozím trápení v průběhu sezony. „S Loginovovou osobní historií, kterou všichni známe, a s přihlédnutím k jeho předtím dost bídnému běhu v sezoně, je dnešní výsledek poněkud zvláštní.“

Loginovovu důvěryhodnost zpochybnil po sprintu rovněž Sebastian Samuelsson, olympijský vítěz ve štafetě a v sobotu jedenáctý.

„Být potrestán za EPO, pak se vrátit a stát se mistrem světa, je smutné,“ konstatoval Švéd. „Podle mě byl předchozí trest pro Loginova příliš mírný. On a jemu podobní sportovci, kteří vědomě dopovali, nemají ve sportu co pohledávat. Nejsem sám, kdo je z jeho přítomnosti zklamaný.“

Samozřejmě, právně a z pohledu pravidel je Alexander Loginov k závodům způsobilý. Kdysi byl potrestaným podvodníkem, nyní je mužem, jenž si odseděl svůj dvouletý disciplinární trest a vrátil se do zaměstnání.

Přesto komunitou ve své „firmě“ přijat nebyl. Už v Hochfilzenu 2017, na prvním šampionátu po jeho návratu, mu Martin Fourcade při vyhlášení vítězů smíšené štafety odmítl podat ruku.

V lednu 2019, kdy Loginov poprvé triumfoval v závodě Světového poháru, pro změnu Francouz prohlásil: „Jeho vítězství je ostuda, protože se nikdy neomluvil za doping.“

Téma ruského dopingu napříč sportovním spektrem se mezitím stávalo stále živějším, počínaje hlavní scénou v sídle Mezinárodního olympijského výboru a konče všemožnými federacemi i nezávislými vyšetřovateli.

V sobotním dopoledni bylo navíc toto téma přiživeno prostřednictvím komuniké, které vydala Mezinárodní biatlonová unie IBU a v němž zvěstovala, že ruským biatlonistům Jevgeniji Usťjugovovi a Světlaně Slepcovové anulovala výsledky ze sezony 2013 - 2014.

Ruský fanoušek na MS v biatlonu.

Učinila tak po analýze dat získaných z informačního systému moskevské antidopingové laboratoře a nálezů ve vzorcích z let 2010 až 2015, za pomoci podpůrných důkazů z takzvané McLarenovy zprávy o systematickém dopingu v Rusku.

Usťjugovovi bylo prokázáno užití anabolického steroidu oxandrolonu, Slepcovové zakázaného ostarinu. Ruské mužské štafetě tudíž bude odebráno zlato z her v Soči 2014.

A tak si ruská reprezentace v Anterselvě vzala jiné.

Zvu vás ke mně domů, jen přijďte

„Načasování komuniké IBU o dalším ruském dopingu však bylo nešťastné,“ poznamenal dokonce i Fourcade. „Takové věci bychom měli řešit před mistrovstvím, aby nám nekazily tento skvělý šampionát.“

Pět hodin poté, co byl postih Usťjugova a Slepcovové zveřejněn, odstartoval sprint mužů. Johannes Bö se vydal ze superfavoritů na trať jako první, už s číslem 3. „Rozjel to jako blázen,“ komentoval jeho rychlé úvodní kolo Ondřej Rybář, sportovní ředitel Čechů.

Vleže sice Nor jednou minul, ale po bezchybné stojce se zdálo, že s tradičně silným během si Johannes Bö jede pro svůj devátý titul mistra světa.

Francouzská biatlonová armáda byla proti.

Quentin Fillon Maillet, rovněž s jednou střeleckou chybou, proťal cíl o 17,4 sekundy rychleji. Načež i střelecky neomylný Martin Fourcade předstihl Johannese Bö a zařadil se v pořadí hned za týmového kolegu.

Francouzi se v cíli nadšeně objímali. Tarjei Bö se sice s nulou na kontě snažil o protiútok, jenže dokázal jen vystrnadit vlastního bratra z třetí pozice.

Tarjei Bö měl číslo 23.

Loginov až 43.

Loginov prošel mixzónou, aniž by zde promluvil s kýmkoliv z čekajících reportérů žádajících ho o rozhovor. Ostentativně je ignoroval. Což Johannes Bö hned okomentoval: „Je to trapné. Když vyhrajete mistrovství světa, musíte samozřejmě zastavit a respektovat média. To, co Loginov dělá, není z jeho strany moc chytré. Není to nejlepší vítěz.“

Ovšem tiskové konferenci s medailisty se Loginov dle pravidel IBU pochopitelně vyhnout nesměl.

Ruský biatlonista Alexander Loginov.

Do sálu v podzemí stadionu dorazil jako první, usedl uprostřed stolu, hleděl vytrvale do mobilu a neusmíval se.

Až o chvíli později přikvačilo francouzské duo Fillon-Maillet a Fourcade.

Loginov nejprve dostával otázky od oficiálního moderátora IBU. Pouze o závodě. Nechával si je vždy přeložit z angličtiny, odpovídal pokaždé rusky. I když anglicky údajně rozumí.

Vyprávěl o tom, jak klíčem ke zlatu byla dobrá střelba, na kterou se nejvíce soustředil. „Měl jsem i výhodu, že jsem přesně znal mezičasy Martina a Quentina. Ale i tak bylo poslední kolo velmi tvrdé.“

Hovořil také o tom, jak se mu v sezoně obnovily bolesti lokte a zad, proto dosahoval během zimy slabších výsledků. Ale při soustředění v Ridnaun se dokázal na šampionát výborně připravit a do Anterselvy přicestoval ve formě.

Po Loginovovi zhodnotili závod oba Francouzi, než přišly na řadu otázky reportérů. A ti ruského šampiona nešetřili.

Proč jste po závodě nemluvil s médii?

„Dělal jsem to tak na šampionátu i loni, je to pro mou hlavu lepší.“

Co říkáte kritice, která na vaši adresu zazněla od norských biatlonistů?

„Nevím nic o tom, co Norové říkali. Ale s každým sportovcem mohu hovořit o všem. Nejsem prezident, takže nemůžu organizovat tiskové konference, ale jsem k diskuzím otevřený.“

Kolikrát jste byl za poslední rok testován antidopingovými komisaři?

„Přesné číslo neznám, ale asi dvanáctkrát až šestnáctkrát.“

Jak chcete ostatním dokázat, že vám nyní už mohou věřit?

„Máme teď se ženou větší apartmán, takže kdo bude chtít, ať přijede a sleduje můj denní program, aby viděl, že vše, co dělám, je čisté.“

Zvedl se a ihned odešel, aniž by poskytl individuální rozhovory, jak bývá po oficiálních tiskových konferencích běžné. Veškerá pozornost desítek kamer a diktafonů se tedy soustředila na Fourcada, jenž zůstal sedět za stolem pro medailisty.

S Michalem Šlesingrem a Američanem Lowellem Baileyem vytvořil Francouz triumvirát, který od prosince 2016 aktivně vystupoval za tvrdší potírání dopingu v biatlonu.

Alexander Loginov, v minulosti distancovaný za EPO, je mistrem světa ve sprintu - přesně v den, kdy bylo oznámeno, že kvůli dopingu Jevgenije Usťjugova bylo ruské biatlonové štafetě odebráno zlato ze ZOH v Soči. Vedle Loginov sedící Martin Fourcade: "Načasování je nešťastné." pic.twitter.com/n6bK17HcqJ — Tomas Macek (@tomasmacek2) February 15, 2020

Jenže toto nebyl den, kdy by se Fourcade chtěl obsáhle bavit o dopingu. „Mám radost ze své medaile,“ řekl. „Po loňském zklamání na mistrovství světa v Östersundu je to pro mě úplně jiná situace.“

Dobře, ale co téma Loginov, Martine?

„Je škoda, že když se bavíme o dopingu, všichni čekají, že budu jediný, kdo o něm bude mluvit nahlas,“ odvětil. „Všichni vědí, jak je to pro mě velké téma a jak se jím zabývám. Mluvit o něm pomůže ostatním udělat krok vpřed. Ale když jste zticha, před lidmi, před médii, když mluvíte jen rusky na tiskové konferenci, přestože anglicky rozumíte, nepomůže vám to k opětovnému získání důvěry. To je vše, co k tomu dnes povím.“

Později se na naléhání listu L’Equipe k tématu přece jen ještě jednou vrátil, byť krátce. „Každý zná mé názory na Loginova, řekl jsem je nahlas mnohokrát,“ připomněl. „ Ale dnes to neudělám. Nechci se nechat zatáhnout během mistrovství do mediální hry.“

Co jej nyní zajímá nejvíce, není Loginovova kauza a diskuze o vině a trestu, nýbrž nedělní stíhačka. Protože v ní se souboj titánů a dvou biatlonových velmocí, opepřený o účast nechtěného, přesto vítězícího Rusa, bude opakovat.

Alexander Loginov nesoucí coby vítěz sprintu na hrudi startovní číslo 1 vyběhne na trať stíhačky přede všemi - a stane se lovenou zvěří.