Absolutně jsme si neškrtli, jeli jsme druhou třetí ligu, smutnil Krčmář

Anterselva Ve čtvrtek celý zářil, když českou smíšenou štafetu přivezl do cíle na třetím místě, a bronzem tak odstartoval světový šampionát v italské Anterselvě. Sobotní sprint byl pro Michala Krčmáře o dost smutnější. Po dvou chybách na střelnici a slabším běhu byl jediným českým bodujícím biatlonistou. Na 39. místě. „Dneska to bylo fakt špatný,“ hlesl v cíli.

Jak byste dnešní závod zhodnotil?

Šetřit se nebudu. Je vidět, že hned od začátku jsme jeli druhou třetí ligu, že jsme si absolutně neškrtli, nezávodili jsme se špičkou. Na trati jsem se necítil dobře, nemohl jsem vůbec jet. Byl to fakt špatný výkon. Cítil jsem se možná nejhůř, co jsem se v této sezoně ve sprintu cítil, což mě trochu mrzí, že se stalo zrovna na mistrovství světa.

Na tréninku před závodem už jste tušil, že to nebude ono?

To ne, tohle není pocit, který by člověk poznal. Nebyl jsem unavený nebo něco, cítím se normálně, stabilně. Ale jakmile jsem se rozjel do tempa, vůbec jsem to nemohl živit. Trochu jsem to nakopl a hned jsem se zahltil. Pocitově to na trati nebylo dobré. Přitom po štafetě jsem byl optimistický, nejelo se mi špatně a cítil jsem, že mám sílu. Ale dneska ne, to bylo fakt špatný.

Čím to, že ve čtvrteční smíšené štafetě jste měl úplně jiné pocity?

No právě, to nevím. Pocity před startem jsem měl úplně stejné, ale tentokrát to na trati nešlo. Nechci, aby to vypadalo, že si jen sypu popel na hlavu, ale upřímně a objektivně říkám, že to dneska bylo hodně špatný. Nejhorší sprint sezony.

Už v prvním kole vás takřka dojel Johannes Thingnes Bö. To asi psychice nepomůže.

Já jsem na to byl trochu připravený, on tímhle stylem jezdí, totálně to nakopne a pak pomalu vadne. Čekal jsem, že to od něj bude velký frkot v prvním kole, proto mě to nerozhodilo.

Znal jste i další mezičasy?

Věděl jsem, že s Lukasem Hoferem jedu podobně, a to bylo důležité. S Johannesem se upřímně nemůžu měřit, je někde jinde, to si řekněme na rovinu, proto jsem se tím nenechal rozhodit a snažil jsem se koncentrovat na střelbu.

A při ležce hned přišly dvě chyby.

Vím, že se změnily podmínky, reagoval jsem na ně, cvakal jsem, přesto tam dvě rány zůstaly, ale nevím, kde byly. Špatný. Když k běhu přidáte dvojku hned na začátek, je to cesta do pekla. Jen to podtrhlo můj výkon na trati, prostě žádná sláva.

Co s tím?

Zkusím se zmobilizovat, dát se do kupy pro další závody. Tohle fakt nebylo dobrý a mrzí mě to, protože jsem se do Anterselvy těšil, mám to tady rád, nejezdí se mi špatně, ale vůbec jsem se s tím nedokázal popasovat, nesedlo mi to.

O to horší je, že nepovedený sprint ovlivní i váš nedělní stíhací závod.

Tak to holt je. Ale mnohem víc mě teď trápí, jak se cítím, než že bych si zkazil dva závody. Vrtá mi hlavou, co jsem udělal blbě.