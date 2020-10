Začíná zkrácená a odložená Vuelta. Představí se dva Češi, Froome se loučí s Ineosem

Irun Pošramocenou cyklistickou sezonu Grand Tour letos uzavře Vuelta a Espaňa až na začátku listopadu. Tradiční španělský závod ovšem na následky pandemie doplatil nejvíc.

Sladká tečka na závěr Grand Tour. Vuelta je tradičním španělským třítýdenním etapovým závodem a běžně se jezdí na přelomu srpna a září. Letos bude mít hořkosladkou příchuť.

Kvůli koronavirové pandemii museli pořadatelé tří slavných závodů hledat náhradní termíny. V už tak nahuštěné sezoně se na Vueltu dostane až dnes, tedy ve chvíli, kdy v Itálii vstupuje Giro teprve do posledního týdnu a finiš závodu si nenechá ujít většina cyklistických fanoušků.

Pozdní podzimní termín však není jediným šrámem na letošním 75. ročníku Vuelty. Závod měl odstartovat v Utrechtu a právě Nizozemsko mělo hostit úvodní tři etapy. Jenže koronavirová pandemie závod narušila. Pořadatelé tak byli nuceni nechat závod čistě uvnitř španělských hranic.

Vuelta tak nebude mít tradičních 21 etap, ale pouze 18. Zrušily se i etapy na portugalské půdě. „Ve výjimečné situaci, v jaké právě žijeme, musíme být flexibilní a musíme pochopit tyhle změny,“ vysvětloval už na jaře šéf Vuelty Javier Guillen.

Ač bude mít letošní ročník jen 2882 kilometrů, nečeká cyklisty žádná projížďka růžovým sadem. Svou kondici otestují už v prvním týdnu, kdy je čeká jeden z nejtěžších startů vůbec – v baskickém městě Irun.

Hned na úvod je v plánu kopcovitá etapa s jedním stoupáním druhé a dvěma stoupáními třetí kategorie. Do cíle se budou jezdci šplhat pětikilometrovým stoupáním s desetiprocentním sklonem na Alto de Arrate.

O nic jednodušší nebudou ani následující dvě zkoušky. Ta druhá nabídne stoupání první kategorie s 14procentním stoupáním, třetí pak končí po osmikilometrové štrece na vrchol Laguny Negra de Vinuesa. A nelze opomenout i mnohem nižší teploty, než bývá zvykem. „Tenhle rok to bude trochu jiné. Není to typická Vuelta ve Španělsku v polovině léta. Teploty budou mnohem nižší,“ varuje Chris Froome ze stáje Ineos.

Vueltu prověří dva Češi

Na start Vuelty se postaví společně 176 cyklistů, včetně dvou českých jezdců. Jedním z nich je Jan Hirt, který si letos odbyl premiéru na Tour de France. Jezdci stáje CCC po sezoně končí smlouva, a tak se chce předvést potenciálním zaměstnavatelům.

„Druhá polovina sezony byla nabitá a začínám to na sobě cítit, ale těším se na to, co se mi povede na Vueltě. Se závody takhle pozdě nemá zkušenosti nikdo, takže myslím, že bude zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet. Budu to brát den za dnem a uvidíme, co se nám povede,“ prozradil na stránkách své stáje.

Trochu překvapivé je, že tým vsadil na sestavu bez lídra. Sportovní ředitel Piotr Wadecký chápe, že si všichni potřebují vybojovat nové smlouvy a nechtějí tak pracovat pro jiné. „Máme tam zkušené jezdce, takže naši mladí kluci budou v dobrých rukách. Jet v listopadu bude nové pro všechny, ale máme motivaci. Nepojedeme na celkové pořadí, takže můžeme naskakovat do úniků a závodit agresivně každý den,“ slíbil.

Druhým Čechem na startu bude Zdeněk Štybar ze stáje Deceuninck-Quick-Step. Čtyřiatřicetiletý rodák z Plané se chystá na svůj pátý start na španělském podniku. „Náš tým je takovým mixem mládí a zkušeností. Ve Španělsku se může postarat o hezké výsledky,“ vysvětlil nominaci týmový šéf Rik Van Slycke.

Froome se loučí s Ineosem

Ač je sezona vskutku namačkaná na sebe, nepřijde Vuelta o slavná jména. Jedním z největších favoritů na celkové vítězství je považován Tom Dumoulin. Vítěz Gira 2017 pojede Vueltu potřetí a „zahřátí“ na Tour de France mu vyšlo skvěle, dojel sedmý.

Ani tak nemá místo lídra jisté, v nominaci Jumbo-Visma je i Primož Roglič, loňský vítěz Vuelty a letos druhý na Tour. „Pokud se v prvním týdnu ukážu jako nejlepší z týmu, pojede se na mě. Pokud bude nejlepší Roglič, budeme závodit na něj. A možná to také necháme otevřené,“ prozradil.

Podobně komplikovanou nominaci má stáj Ineos Grenadiers. Kromě Chrise Froomea nechybí ani Richard Carapaz, vítěz loňského Gira, a ani sami jezdci zatím nevědí, na koho se pojede. „To je těžké říci, protože jsem v poslední době moc nezávodil. Cítím se ale v sedle pořád lépe a lépe, takže mi to může hodně zvednout sebevědomí,“ prozradil Froome.

Sám tak počítá, že na něj nejspíš zbude role domestika. „Těším se na závodění, doufám, že kariéru v Ineosu ukončím na vysoké úrovni. Máme tu skvělý tým, který co nejvíce podpoří Richarda,“ dodal čtyřnásobný vítěz Tour, který po sezoně míří do týmu Israel Start-Up Nation.