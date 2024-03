Zrušte zahájení olympiády na Seině, vyzývají francouzské tajné služby

Podle původních představ organizátorů her mají sportovci, funkcionáři a další hosté plout v rámci ceremoniálu na více než 160 lodích po Seině. Přehlídku má z břehů ve zhruba šestikilometrovém úseku mezi Pont d’Austerlitz a Pont d’Iena sledovat až 600 000 diváků.

A to podle francouzské rozvědky představuje obrovské riziko. O hrozbě masového terorismu byl ve čtvrtek informován francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Podle zpravodajců je potřeba vyhnout se scénáři koordinovaného útoku v den zahajovacího ceremoniálu olympijských her, před televizními kamerami přenášejícími obraz do celého světa.

Stupeň bezpečnostní hrozby zvýšily francouzské zpravodajské služby v souvislosti s krvavým útokem v koncertní síni v ruském městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy, ke kterému došlo 22. března a při němž přišlo o život 137 lidí. Přihlásila se k němu afghánská odnož teroristické organizace Islámský stát, samotní teroristé pocházeli z Tádžkistánu.

I v případě aktuální hrozby ve Francii je pozornost zpravodajců zaměřená na občany ze střední Asie.

„Za poslední týden jsme mezi občany pocházejícími ze střední Asie, které obvykle sledujeme, zaznamenali zvýšenou aktivitu,“ uvedl zpravodajský zdroj. Francouzská rozvědka se rozhodla zaměřit na turkmenské, kyrgyzské a kazašské státní příslušníky. Je podle ní potřeba maximální ostražitosti vůči izolovaným islamistům, kteří jsou schopni akce během několika dní.

O přípravě případného plánu B pro zahájení her hovořil už v prosinci loňského francouzský prezident Emmanuel Macron. „Je to událost, která vyžaduje ty nejpřísnější bezpečnostní standardy. Proto počítáme se všemi možnými scénáři, jimž se přizpůsobíme. Já ale doufám, že náš sen o původním plánu vydrží až do konce,“ řekl tehdy.

Francouzský systém varování před terorismem má tři stupně, přičemž nejvyšší stupeň se aktivuje v případě útoku ve Francii nebo v zahraničí nebo v případě, že je hrozba útoku považována za bezprostřední. Spouští se tak výjimečná bezpečnostní opatření, jako jsou zesílené hlídky ozbrojených sil na veřejných místech, jako jsou nádraží, letiště a náboženská místa.

Na bezpečnost her dohlédnou vojáci z několika zemí

Pořadatelé i francouzská vláda se snaží zajistit maximální stupeň bezpečnosti během pařížské olympiády. A to nejen z vlastních zdrojů. V akci budou i vojáci z několika dalších zemí. Pomáhat budou zejména psovodi vycvičení na vyhledávání výbušnin, sdělilo uvedlo francouzské ministerstvo obrany.

Kupříkladu zapojení polských specialistů potvrdil tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamys.

„Polské ozbrojené síly se připojí k mezinárodní koalici vytvořené Francií na podporu přípravy a bezpečnosti Letních olympijských her 2024. Do Paříže bude vyslána operační skupina našich vojáků, včetně psovodů se psy. Zaměří se na detekci výbušnin a boj proti terorismu,“ napsal na síti X Kosiniak-Kamysz. Počet vyslaných vojáků neupřesnil.

Francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu již dříve oznámil, že na bezpečnost her bude dohlížet 18 000 francouzských vojáků. Na 3000 z nich bude mít na starosti ochranu vzdušného prostoru.