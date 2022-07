Zastrašování a nekalá golfová soutěž? PGA Tour, za kterou stojí i Woods, se vyšetřování nebojí

Necelý týden už se ví, že je PGA Tour vyšetřovaná americkým antimonopolním úřadem (FTC).

„Nebylo to nic nečekaného. Už jsme si tím prošli v roce 1994. Jsme přesvědčeni, že to dopadne stejně,“ zní v prohlášení ligy, která o tomto víkendu organizovala The Open Championship, poslední ze čtyř majorů (ekvivalent tenisovým grandslamů) sezony.

Ve skotském St. Andrews slavil 28letý Australan Cameron Smith. Na děleném šestém místě se umístil nejlepší z prvních sedmnácti „zrádců“, kteří se nechali zlákat miliony dolarů v konkureční sérii financované bohatými saudsko-arabskými šejky, Američan Dustin Johnson.

Cameron Smith si jde pro výhru na British Open.

„Zda přejdu také? Vyhrál jsem The Open a vy se mě ptáte na toto téma? Myslím, že to není úplně dobré,“ ušklíbl se na tiskové konferenci Smith. „Nevím, kamaráde. Tyhle věci řeší můj tým, já jsem tu od toho, abych vyhrával turnaje,“ dodal první australský vítěz turnaje po osmadvaceti letech.

Tím předchozím se stal v roce 1993 pár týdnů před Smithovým narozením legendární Greg Norman. Muž, který je v tuto chvíli ředitelem LIV Golf. „Zase on,“ ušklíbla se minulý týden další legenda tohoto sportu, Američan Tiger Woods, který na The Open neprošel cutem.

Druhý pokus „hamižného“ Normana

Proč tato slova? Byl to právě Norman, který krátce po svém triumfu na britské půdě oznámil v listopadu 1993 vznik nové série „World Tour“. Stalo se tak uprostřed čtyřletého vyšetřování PGA Tour. Miliardář Rupert Murdoch, vlastnící televizní síť FOX, mu slíbil za televizní práva 25 milionů dolarů na 10 let.

„World Tour“ se ale nikdy skutečně nerozjela. „Tehdy to nefungovalo a nebude to fungovat ani tentokrát. Pořád nechápu, čeho tím chce dosáhnout,“ vzteká se Woods při každé zmínce o LIV Golf a Normanovi.

Nezainteresovaným i jednomu z nejslavnějších sportovců posledních třiceti let možná trochu napomůže menší náhled do historie. Do oné první poloviny 90. let minulého století.

Proč antimonopolní úřad tehdy pomalu rostoucí PGA Tour vyšetřoval?

Série, která se od roku 1984 do roku 1994 rozrostla ze 72 na 125 turnajů a své příjmy znásobila téměř čtyřikrát, měla ve svých stanovách dvě relativně skrytá, leč kontroverzní pravidla.

Tím prvním bylo, že golfista registrovaný u PGA Tour nesměl bez souhlas komisaře (prezidenta) ligy hrát jakoukoliv jinou profesionální soutěž. Stejně tak měla série právo veta co se týče mediálních výstupů hráčů. A tato pravidla měla odporovat volné soutěži, omezovala možnosti konkurence.

FTC navrhla na konci roku 1994 zrušení obou těchto bodů v pravidlech PGA. „Zaměřujeme se na konkurenční dopady případných událostí ve stejných termínech, jako jsou turnaje PGA Tour, a na televizní práva,“ řekla tehdy pro NY Times právnička FTC Deborah Kleinová.

Přesto nedošlo ke zrušení pravidel, jen k jejich úpravě, aby nebyla tak přísná. Proto nyní mohla PGA Tour suspendovat 17 „přeběhlíků“. Proto mohou její představitelé věřit v podobný výsledek jako před 27 lety.

Kromě jiného mají silnou politickou podporu. Případ se dostal v roce 1995 na půdu Kongresu. Není třeba dodávat, že řada kongresmanů patřila mezi těch 25 milionů v té době aktivních golfistů ve Spojených státech.

Řada jich PGA sama podporovala, případně série pořádala charitativní akce pro nadace politiků. FTC se dostal pod obrovský tlak a bylo informováno o tom, že na rok 1996 dostane místo 100 milionů dolarů jen 80 milionů.

V pátek pozdě odpoledne, kdy se na úřadech pracuje minimálně, navíc před víkendem Svátku práce (první víkend v září), bylo vyšetřování PGA ukončeno.

„Tímhle zastrašováním a vyhrožováním hráčům (suspendacemi) pravděpodobně porušujete federální zákon. Je to ubohé,“ napsal už v únoru Norman komisaři PGA Tour Jayemu Monahanovi.

Zda na jeho slova dojde, se teprve ukáže, jeden golfový web už ale navrhl zajímavé řešení: ať se nejlepší golfisté obou sérií proti sobě postaví v tradičním Ryder Cupu, ve kterém proti sobě soupeří na konci sezony elitní hráči Evropy a USA. Myšlenka zajímavá, problémem ale je, že LIV Golf zatím žádný žebříček nemá...