Ze snowboardu zase na lyže? Vybrala jsem si to sama, výmluvy nehledám, řekla Ledecká po 6. místě

Val d’Isere Před šesti dny se ještě proháněla na prkně, nyní už řádí na lyžích. Ester Ledecká po sobotním triumfu v závodě snowboardového Světového poháru zvládla výtečně přesun do odlišného světa a v pátečním sjezdu ve Val d’Isere obsadila šestou příčku. „Takhle jsem si to vybrala, s tím málem, co mám, musím pracovat,“ uvedla česká obojživelnice.

V minulé sezoně obsadila Ledecká v konečném pořadí sjezdu druhé místo, ve stejné disciplíně povedeně vstoupila i do aktuálního ročníku Světového poháru.

„Se šestým místem jsem rozhodně spokojená,“ vzkázala česká lyžařka z francouzského Val d’Isere prostřednictvím agentury, která ji zastupuje.

„Je to zase nová zkušenost s novým kopcem a jsem moc ráda, že tady můžu být a závodit.“

Ledeckou na stejném místě čeká v sobotu další sjezd, v neděli pak super-G. „Budu se snažit zase posunout,“ hlásí.

O čem ještě pro agenturu, která ji zastupuje, hovořila?

O přechodu ze snowboardu na lyže. „Na jednu stranu mám velkou radost, že jsem mohla odjet snowboardový závod v Cortině, na druhou bylo málo času na přechod zpátky na lyže. Ale takhle jsem si to vybrala, takže žádné výmluvy nehledám. S tím málem, co mám, musím pracovat.“

O pádech soupeřek, kvůli kterým musela na jízdu čekat. „Myslím, že je to nepříjemné hlavně pro ty holky, které spadly. Já se snažila o tom získat co nejvíce informací, ptala jsem se do vysílačky, jak se to stalo, kde přesně a proč. Už v tréninku mělo pár holek problémy. Ta brána je těžká, je ke konci celého sjezdu, a navíc po skoku. Je tam lehká komprese, trochu to visí na jednu nohu, a ještě je to rozbité. Určitě je to těžká brána, ale dá se projet dobře a bezpečně, chce se na to akorát dobře připravit.“

O startovním čísle. „Číslo 19 jsem si vybrala, ale že se to dneska takhle opozdí, to nemohl nikdo vědět. Je to outdoorový sport a musí se s tím počítat. Nemáme ani tartanovou dráhu ani tenisový kurt, podmínky se mění, pokaždé jsou jiné a musíme se s tím smířit.“



O cílech pro sobotní sjezd znovu ve Val d’Isere. „Principem celého závodění je, že se člověk snaží vyhrát. Těch holek, které se snaží vyhrát, je tedy samozřejmě víc, a já se o to budu vždy snažit. Nicméně je pro mě také důležité, že odevzdám maximum. A dneska moje maximum stačilo na šesté místo, což je skvělý. Samozřejmě se budu snažit dnešní jízdu analyzovat a zlepšit se.“