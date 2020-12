Areály poslední den zaplavily tisíce lyžařů. Klínovec vyprodal všech 2500 skipasů

Liberec / Karlovy Vary Do skiareálu na Ještěd v Liberci dorazilo v sobotu přes tisíc návštěvníků. Kapacita sjezdovky byla plně vytížena. Lidem přálo i počasí. Zájem hlásí i další střediska, například krušnohorský Klínovec měl vyprodáno, šumavské Lipno navštívilo dva tisíce lyžařů a obrovský zájem byl i v Krkonoších. Sobotním zahájením sezony možnost lyžování ale končí. Na základě vládního nařízení se od neděle musí provoz ve skiareálech zastavit.

„Místy bylo až příliš hostů na tu sjezdovku, lehce to bylo na úkor komfortu lyžařů. Ale je vidět, že je zkrátka hlad po lyžování a potvrzuje to, že je škoda, že musíme zase zavřít,“ uvedl ředitel střediska Jakub Hanuš.



Lyžovat mohli v sobotu lidé na Ještědu od 07:30 na sjezdovce Nová Skalka dlouhé 1,5 kilometru. Sjezdovka se připravovala před letošní sezonou.

Nová Skalka by měla odbourat největší nedostatek ještědského areálu, což byly úzké sjezdovky. Tato má na šířku až 45 metrů, pro celou ale zatím není dostatek sněhu.

V Česku se od neděle 27. prosince zpřísní opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru, aby odpovídala nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Zastavit se tak bude muset i provoz lyžařských vleků. Lyžařské areály mohly otevřít 18. prosince.

Vyprodaný Klínovec

O poslední možnost si letos zalyžovat na sjezdovce byl v sobotu takový zájem, že například areál na Klínovci už od pátečního večera inzeroval, že jsou skipasy vyprodány. Kvůli hygienickým omezením kvůli koronaviru areál výrazně omezil maximální množství lyžařů na sjezdovkách. Lidé skipasy sháněli i přes sociální sítě, zjistila ČTK.

„Kapacita areálu na poslední letošní lyžovačku se naplnila a není již možné nikde zakoupit další skipasy. Děkujeme za pochopení,“ informovali provozovatelé areálu na svých webových stránkách. Skipasy byly vyprodány už v pátek po 22:00.

Už krátce poté začali lidé shánět skipasy na facebooku. „Nemáte někdo dva dospělé lístky?“ nebo „Koupím tři skipasy, připlatíme!!!“, prosili lidé, na které se už lístky na letošní poslední lyžování na Klínovci nedostaly. Lidé se také ptali, zda-li se mohou na upravených sjezdovkách svézt, i když nevyužijí lanovek a svahy si vyšlápnou sami.

Podle mluvčí areálu Hany Hoffmanové bylo na sobotu k dispozici 2500 skipasů. „Zájem byl obrovský a museli jsme odmítat lidi už v noci i dnes ráno,“ řekla ČTK. Ve dnech mezi 26. a 28. prosincem mají podle ní na horách rekordní návštěvu i za běžných podmínek. Letos, s tím, že od neděle budou areály uzavřené, tak byl zájem ještě větší.

Přitom podmínky pro lyžování se před víkendem výrazně zlepšily. Na horách začalo mrznout a připadl i nový sníh. Vládní nařízení ale od neděle 27. prosince provoz lyžařských areálů zakázala.

V Krušných horách zůstalo do soboty v provozu jen minimum areálů. Některé, zejména v nižších polohách, zavřely už před Vánoci kvůli silnému oteplení a dešti a ty, kde sníh vydržel, od neděle zastaví protiepidemická nařízení. Pro provozovatele je to další z letošních ran, které přinesly opatření proti koronaviru, a to i přesto, že přizpůsobily podmínky provozu hygienickým požadavkům.

Na Klínovci snížili počet vydávaných skipasů na den tak, aby se netvořily hrozny lyžařů a aby bylo možné u lanovek a vleků regulovat fronty do koridorů. Zavedla se také mnohá další opatření, která měla omezit kontakt mezi lyžaři.

Dva tisíce lyžařů na Lipně

Návštěvnost jihočeských lyžařských středisek byla v sobotu vyšší než obvykle. Na Lipně, které do odpoledních hodin navštívilo asi 2000 lyžařů, se po ránu dokonce tvořily fronty. Díky tomu, že byly v provozu čtyři lanovky, se ale mohli návštěvníci brzy rozptýlit po celém areálu. Návštěvnosti přálo i slunečné počasí a dobré sněhové podmínky. ČTK to za Skiareál Lipno řekla Olga Kneiflová. Vyšší návštěvnost mělo i středisko Kvilda. Od neděle budou lyžařské vleky z nařízení vlády kvůli koronaviru stát. Zatím opatření platí do 10. ledna.

„Prodaných lístků máme 400, což je na nás opravdu extrémní účast,“ řekl ČTK provozní areálu Kvilda Richard Jirouš. Kvilda byla v provozu od 18. prosince denně. Lyžaři měli k dispozici především technický sníh. Zasněžovat se bude na Kvildě i v další dny. „Přírodní sníh nebyl až do 25. prosince vlastně žádný. Dál budeme zasněžovat v každém případě tak, aby byl kopec perfektní a byli jsme připraveni na nějaké oblevy v průběhu zimy. Budeme to všechno směřovat k tomu, abychom od 10. ledna mohli znovu jet,“ řekl Jirouš.

Lipno nabízí asi 5,5 kilometru sjezdovek. Leží na nich asi 45 centimetrů sněhu, většinou technického. „Na návštěvnosti bylo dnes opravdu vidět, že chtějí lidé lyžovat a hýbat se na čerstvém vzduchu a užívat si, dokud to jde. Je nám líto, že od neděle už to nepůjde,“ řekla Kneiflová.

Podobné podmínky jako Lipno nabízí i areál Zadov. Na asi pěti kilometrech upravených tratí bude i večerní lyžování od 18:00 do 21:00.

Tisíce lyžařů v Krkonoších a Orlických horách

Také v Královéhradeckém kraji využily poslední lyžování tisíce lidí. Vlekaři v Krkonoších i v Orlických horách díky ochlazení a poklesu teplot pod nulu spustili naplno zasněžování. Chtějí být připraveni na zahájení provozu, až vládní restrikce vyvolané epidemií covidu-19 pominou. Vláda kvůli epidemii od neděle zakázala provoz lyžařských vleků, hotely nesmějí turisty ubytovávat již od 18. prosince.

Do krkonošského SkiResortu Černá hora - Pec dnes přijelo zhruba 2000 návštěvníků. „Většinu z nich tvořili lyžaři v areálech na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou, dost ale bylo i těch, kteří slunečný den využili k výjezdu kabinkovou lanovkou na hřebeny a k pěší procházce na čerstvém vzduchu,“ řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Ačkoliv bylo ve SkiResortu nejvíce lidí od začátku zimní sezony, proti jiným rokům šlo o zhruba třetinovou návštěvu. „I proto se až na výjimky dařilo fronty u vleků a lanovek koordinovat,“ uvedla mluvčí. V Peci pod Sněžkou se budou moci lyžaři letos ještě svézt na dnešním večerním lyžování, které začíná v 18:00.

V největším lyžařském středisku Špindlerův Mlýn se dnes lyžařská kapacita přiblížila maximu. On-line prodej skipasů do areálu Svatý Petr vlekaři proto museli v průběhu dne pozastavit. Návštěvníkům střediska doporučili výjezd lanovkou na Medvědín pro pěší turistiku.

Od neděle 27. prosince budou ve SkiResortu v provozu pro pěší či běžkaře kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a lanovka Zahrádky v Peci pod Sněžkou. U horních stanic obou lanovek budou moci rodiny s dětmi využít zasněženou plochu pro bobování nebo krátké sáňkování. „Jakmile to podmínky umožní a připadne sníh, upravíme také běžeckou trasu okolo Černé hory,“ řekla Plchová.

SkiRestort podle ní věří, že se epidemickou situaci podaří brzy stabilizovat a že se hory lyžařům otevřou co nejdříve. „I proto využijeme i nadále všechny mrazivé dny a budeme zasněžovat a připravovat areály na opětovné otevření,“ uvedla. Podobně uvažují v Deštném v Orlických horách. „Zasněžujeme oba areály, abychom se po nuceném uzavření provozu vrátili v plné síle,“ uvedli místní vlekaři.

Ve Špindlerově Mlýně bude od neděle pro pěší turisty jezdit lanovka na Medvědín. V provozu bude nadále i kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku, která vozí jen pěší turisty.

Dosavadní lyžování v Krkonoších a v Orlických horách bylo kvůli nedostatku sněhu omezené, lyžovalo se na části sjezdovek pokrytých umělým sněhem. Kromě Černé hory, Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna se dnes ještě lyžovalo v krkonošské Malé Úpě, v Mladých Bukách a v Deštném v Orlických horách a v Říčkách v Orlických horách.

Zastavení vleků je součástí zpřísněných opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru, která odpovídají nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Lyžařské areály mohly otevřít 18. prosince.