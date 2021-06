VIDEO: Životní úspěch české tenistky. Krejčíková ovládla pařížské finále a senzačně získala grandslam

Datum a místo narození: 18. prosince 1995, Brno

Výška: 178 cm

Největší úspěchy: vítězka French Open 2021; celkem vítězka dvou turnajů WTA ve dvouhře (Štrasburk 2021) a osmi ve čtyřhře včetně French Open 2018 a Wimbledonu 2018; finalistka French Open 2021 ve dvouhře; finalistka Australian Open ve čtyřhře (2021); finalistka Turnaje mistryň ve čtyřhře (2018); trojnásobná vítězka Australian Open ve smíšené čtyřhře (2019-21); vítězka Fed Cupu (2018)

Aktuální postavení na žebříčku WTA: 33. místo ve dvouhře (zatím nejvýše); 7. ve čtyřhře (nejlépe 1., naposledy v lednu 2019)

Bilance: dvouhra 293 vítězství, 163 proher; čtyřhra 271 vítězství, 114 proher

Prize money (v dolarech): 3,585.129

Ostatní: úspěchy sklízela již jako juniorka, spolu s Kateřinou Siniakovou vybojovala tři juniorské deblové grandslamy (French Open, Wimbledon, US Open, vše 2013); v roce 2011 získala ocenění Talent roku v anketě Zlatý kanár 2011; profesionálkou je od roku 2014, v té době ji začala trénovat wimbledonská vítězka Jana Novotná, která jí pomohla s přechodem z juniorské kategorie do ženského tenisu; Novotná, která zemřela na rakovinu v listopadu 2017, je pro Krejčíkovou dodnes velkou inspirací; doposud se jí dařilo především ve čtyřhře, se Siniakovou byly od října 2018 do ledna 2019 světové jedničky; do historie Wimbledonu se Krejčíková se Siniakovou zapsaly i jako první pár, který po juniorském vítězství dokázal vyhrát také mezi ženami; Ženská tenisová asociace je vyhlásila deblovým párem roku pro sezonu 2018; ve smíšené čtyřhře získala dva grandslamy s Američanem Rajeevem Ramem a jeden s Chorvatem Nikolou Mektičem; nikdy se nepovažovala za deblovou specialistku, snažila se uspět i v singlu; doposud jediný turnajový triumf ve dvouhře vybojovala letos v květnu ve Štrasburku, v grandslamech bylo v singlu dosud jejím maximem loňské třetí kolo na French Open; jejím trenérem je v současnosti Aleš Kartus; Krejčíková se Siniakovou mají letos ještě šanci i na finále French Open v deblu, v neděli je čeká finále.