Žokej Minařík je po těžkém pádu v Německu v umělém spánku, ostatní jezdci pro něj založili sbírku

„Filip je teď v nejlepších rukou. Institut je na podobné případy zařízen, navíc máme v Hannoveru naštěstí část rodiny. To mi výrazně ulehčuje situaci a také péči o dceru Finju,“ citoval server Jezdci.cz prohlášení Minaříkovy manželky Katji.

„Všichni dělají maximum, Filip teď potřebuje čas na rekonvalescenci. Nemá smysl dávat žádné prognózy. Každý, kdo se někdy setkal s problematikou traumat hlavy a pacientů v umělém spánku, ví, že se situace může měnit. Filip je velký bojovník. Všichni teď musíme být trpěliví a dát mu čas,“ uvedla žena pětačtyřicetiletého žokeje.

Can we please help our good jockey friend in Germany, Filip Minarik Thanks everyone and thanks to those who have donated already!



Link to donate: https://t.co/DVzouuiMOa