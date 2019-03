Ragby a terorismus. Novozélandští ‚Křižáci‘ zvažují po útoku v místních mešitách změnu názvu

Christchurch Špičkový novozélandský ragbyový klub Canterbury Crusaders po nedávné střelbě v mešitách v Christchurchi, při které zemřelo 50 lidí, možná změní název.

I když klub není pojmenován „Křižáci“ proto, že by byl nábožensy založený, je vedení podle šéfa týmu Colina Mansbridge připraveno diskutovat o změně.

Ministr sportu Grant Robertson to uvítal. „Myslím, že je to na místě. Evidentně je to v Canterbury velké téma,“ citovala ministra agentura Reuters.

Crusaders, kteří sídlí právě v Christchurchi, existují 23 let. S devíti tituly jsou nejúspěšnějším týmem soutěže Super Rugby, kterou hrají kluby z pěti silných ragbyových zemí.



Věřící ve dvou mešitách v Christchurchi postřílel osmadvacetiletý Australan. Je obviněný z vraždy 50 lidí a hrozí mu doživotí.