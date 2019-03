VIDEO: Nechutné. Ragbistka kousla soupeřku do ruky, čeká ji trest až na šest měsíců

Queensland / Praha Kapitánka australského Queenslandu Liz Patuová má velký problém. V zápase s Rugby WA Women kousla do ruky Rebeccu Cloughovou a měla tu smůlu, že její čin byl zachycen televizními kamerami, rozhodčí neměly šanci kontakt postřehnout. Nyní čeká Australanku trest, podle disciplinárního řádu až na půl roku.

Disciplinární řád uvádí v článku 9.12: „Hráč nesmí fyzicky ani verbálně někomu ubližovat. Fyzické napadení zahrnuje, a není limitováno místo kontaktu, kousnutí, udeření, kontakt s okem či jeho okolím, zásahy do ramen, hlavy, kolen, dále například vrážení, šlapání nebo kopání.“ Pokud by byla Patuová vina, na zelený pažit se nějakou dobu nepodívá, neboť minimální doba trestu je dvanáct týdnů, maximální pak šest měsíců.

Biting controversy hits women’s rugby. How many weeks for this chomp? pic.twitter.com/tljFQVFqDi — Adam Hawse (@AdamHawse) 3. března 2019

K samotnému incidentu došlo v 70. minutě, a následně přišla hráčka hostů Cloughová za rozhodčí Larou Westovou se slovy: „Paní rozhodčí, jen bych vám chtěla oznámit, že jsem byla kousnuta.“ Na to rozhodčí odpovídá: „Bohužel jsem to neviděla, takže to nemůžu trestat. Kdybych to spatřila, byla by ta osoba okamžitě vyloučena ze hry,“ uvedla Westová, která ruku s otiskem zubů viděla na vlastní oči hned na trávníku.



Komentátor zápasu Drew Mitchell se při spatření opakovaných záběrů otřásl. „Myslím si, že toho o tomhle incidentu uslyšíme více, a bude to správně, mělo by se o tom mluvit. Je to odporné a nemělo by to být součástí naší hry, zejména od australské hráčky a kapitánky.“