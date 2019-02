Galavečer v Praze? UFC je akcí čistě pro Česko, říká její viceprezident

PRAHA Jako správný Kanaďan zprvu miloval hokej. Postupně ho však pohltil svět MMA a nyní je David Shaw viceprezidentem UFC, nejmocnější organizace smíšených bojových sportů, která aktuálně vykazuje hodnotu sedm miliard dolarů.

„Fascinuje mě, že jenom v MMA potřebují být sportovci dokonale vyladění ve všech aspektech fyzické zátěže. Můžete být silový útočník ragby nebo dynamický obránce v hokeji, ale sílu, výdrž, soustředění, disciplínu a respekt kombinuje jen MMA,“ říká úspěšný čtyřicátník v rozhovoru pro vybraná česká média.



Právě do České republiky se svým týmem přivezl na sobotu premiérově galavečer UFC. „Dlouho jsme to tu obhlíželi. Na Prahu a Česko, kde je skvělý trh pro MMA, prostě přišel čas. Česko se pro UFC stane pravidelnou destinací,“ prohlašuje rozhodně.

V čem je Česko pro UFC významné, hodnotné?

Ten seznam je dlouhý. MMA se v Česku už delší dobu rozvíjí a nám se naskytla možnost ukázat zde náš produkt. Občas je třeba přijít s akcí a lokální trh nakopnout. Předvedeme globální hvězdy i místní zápasnici (Lucii Pudilovou – pozn. red.). Bude to pro nás první důležitá zkušenost a nebude poslední.

Takže akce v Praze není pro UFC pouze testem, zda to tady má vůbec cenu?

Náš produkt bude zářit tady stejně jako kdekoliv jinde. Naší hlavní výzvou je dostat se na trh a prodávat lístky. Oceňujeme místní fanouškovskou základnu. Že je vyprodáno, je pro nás pravý indikátor úspěchu na trhu. Na to chceme v budoucnu znovu spoléhat.

Bere UFC sobotní akci čistě „pro Česko“, nebo jste to pojali jako podnik ve střední Evropě?

Rozhodně pro Česko. Pokaždé když jsme v Evropě byli, jsme se soustředili na místní zápasníky. Navíc Praha není jediné město v Česku, na které se díváme. Do Prahy jsme přijeli pouze jako do prvního města.

Nebojíte se, že přítomnost jediného českého zástupce negativně ovlivní atmosféru v hale?

Ne, podívejte... Nás táhne značka. Značka UFC. Když si lidé chtějí koupit lístek, očekávají tu nejlepší možnou kvalitu z celého světa. Jako fanoušek jdete za zábavou, pro zkušenost. Není pochyb o tom, že domácí zápasníci vytváří skvělou atmosféru ve formě potlesku a rozvíření energie, lidi za Lucy (Pudilovou) budou stát, ale myslíme si, že diváci budou nadšení i z dalších hvězd.

Jste klíčovým mužem, který stál za průnikem UFC do zemí jako Kanada, Austrálie či Nový Zéland. V čem tkví úspěch při vyjednávání v novém prostředí?

Musíte propojit diváka s obsahem. Jelikož nemůžeme být všude najednou, nejlepší způsob je, že se ujistíme, že lidé budou moci sledovat náš obsah v televizi. Každý rok máme 42 akcí, z toho 12 až 13 velkých. Dalším důležitým aspektem je spojit se s promotérskými organizacemi v dané zemi, i s amatéry. Abychom se ujistili, že má MMA v té zemi našlápnuto. A také musíme spojovat samotné zápasníky přímo s fanoušky, aby spolu byli v kontaktu.

Do jakých zemí dál UFC plánuje zamířit?

Investujeme velké peníze v Rusku a Číně. V Šanghaji otevíráme tréninkové středisko, zavázali jsme se, že budeme pořádat každý rok dvě akce v Rusku. V Mexiku se domlouváme na pořádné spolupráci s místní televizí. A nikdy jsme nebyli v Africe! Smysl dává například Jihoafrická republika.

Proč UFC tak táhne?

Je nepředvídatelná, vzrušující a intuitivní. Fyzicky vás zasáhne, užíváte si ji s nadšením. Víme, že v Česku nikdy nebudeme důležitější než hokej a fotbal, to samé platí o hokeji v Kanadě nebo o golfu a ragby v Austrálii. Ale v žádném jiném sportu nezažijete tak živou energii, když jste na místě.

Kam se UFC může dál vyvíjet? Přivést třeba více žen?

Ano. Ronda Rouseyová a Liz Carmoucheová ženám vyšlapaly cestu a my v ní chceme pokračovat. Jsme pyšní na to, že se k nim chováme stejně jako k mužům.

Vy jste v UFC od roku 2013. Jak se od té doby změnilo postavení organizace ve smyslu marketingové síly a prestiže?

Stali jsme se ještě větší značkou, to rozhodně. Vše souvisí s tím, že jsme podepsali smlouvy s televizemi, tak fungujeme. Přitom před patnácti lety Dana White (dlouholetý šéf UFC) zkoušel ESPN zaplatit, aby nás vůbec vysílala, a teď jsme s ní uzavřeli ohromnou smlouvu. Za posledních deset let pro nás byli klíčoví zápasníci jako Ronda Rouseyová (první ženská šampionka v UFC), Američan Jon Jones (současný šampion polotěžké váhy), nebo Conor McGregor (jako první držel dva tituly různých váhových kategorií v UFC současně). S nimi jsme měli spojené ty největší události, díky nim získáváme nové fanoušky, kteří jsou najednou celí fascinovaní.