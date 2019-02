Pudilovou čeká domácí UFC bez rodičů. ‚Koukali byste na dceru, kdyby byla od krve?’

PRAHA Lucie Pudilová bude v sobotu jedinou českou zástupkyní na galavečeru smíšených bojových umění UFC Fight Night a už se nemůže dočkat, až vkročí do klece. Dva dny před duelem se zkušenou americkou soupeřkou Liz Carmoucheovou je sice lehce nervózní ze závěrečného snižování váhy, které ji v nejbližších hodinách čeká, na životní zápas se ale cítí dobře připravena.

„Zápasit doma je mnohem lepší, nemusím se aklimatizovat a mám tady velkou podporu fanoušků. V Americe mi taky fandí, ale tady je to mnohem náročnější a lepší. Těším se, že to přijde,“ řekla Pudilová na dnešní tiskové konferenci.



Skutečnost, že bude jediným českým bojovníkem na akci, bere jako výzvu i závazek. „Zodpovědnost cítím. Zastupuji všechny naše bojovníky, nechci zklamat Čechy, kteří mě podporují. Z toho pohledu to tlak je, ale jinak to bude stejné jako jindy,“ uvedla Pudilová, která má na kontě v UFC čtyři zápasy, z nichž dva vyhrála.

Vůbec poprvé se zároveň představí na takzvané „hlavní kartě“ večera a bude zápasit až v závěru programu. „Pro mě to bude lepší. Předtím jsem kolikrát přijela a sotva jsem se stihla rozcvičit. Na většinu lidí čekání působí tak, že je více nervózní a přetrénuje se. Já čím déle tam jsem, tak tím se ve mně něco vzbudí a podám lepší výkon,“ řekla.

V O2 areně bude Pudilovou podporovat řada kamarádů, rodinní příslušníci ale zůstanou doma u televize. „Oni jsou trošku nervózní, když se mají koukat přímo v hale. Jak vy byste se koukali na dceru, kdyby byla v kleci od krve? Já bych to asi snesla, ale pro ně je to náročné,“ řekla Pudilová.

Pudilová není v souboji favorizována. Lucie Pudilová na tiskovce k UFC v Praze.

S blížícím se datem zápasu už Pudilová ladí i taktiku na zkušenější Carmoucheovou. „Je nejlepší v zápase, má černý pásek v brazilském ju-jitsu, takže mě bude chtít strhnout na zem, protože já mám nejlepší postoj. Je o kousek menší, takže doufám, že údery budu trefovat do její hlavy. Musím si dát pozor, abych ji nepřestřelovala,“ plánovala příbramská rodačka.

Česká bojovnice počítá s tím, že v úvodu zápasu bude pod tlakem. „Takže ať se lidi nezaleknou, jestli to v 1. kole nezvládnu a budu na zemi. Zvednu se a až ji trefím, tak půjde. Poslední zápasy jsem sílu neměla, ale teď ji mám. Já ji nepotřebuji trefovat milionkrát. Vím, že když ji párkrát trefím, tak padne,“ prohlásila Pudilová.

Svěřenkyně trenéra Ladislava Erdélyiho před pražským zápasem přešla do nižší váhové kategorie a toto rozhodnutí si pochvaluje. „Cítím se strašně dobře. V bantamu jsem se musela hodně přejídat, teď jsem si dala dva týdny dietu a snad to bude v pohodě,“ pousmála se Pudilová.

V pátek ji čeká oficiální vážení a do té dobu musí shodit ještě asi pět kilogramů. „To by neměl být problém. Zatím jsem ještě nezačala ‚vypouštět‘ vodu. Budu chodit do vany, potit se a váha půjde dolů,“ plánovala. Radost měla hlavně z toho, že i přes snižování hmotnosti má stále dostatek síly. „Překvapilo mě, že mám větší sílu, v téhle váze se cítím dobře,“ konstatovala Pudilová.