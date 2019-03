Píchla jsem do vosího hnízda. Nevylučuji transsexuální lidi, reaguje Navrátilová na kritiku

Florida Martina Navrátilová zmírnila své výroky ohledně transsexuálních sportovců. Bývalá legendární tenistka se rozepsala ve svém blogovém příspěvku. „Vím, že nemám odpovědi. Nemyslím si ani, že existuje konečná odpověď, proto chci debatu. Ta by měla být založena na všech aspektech. Nejenom na emocích. Měla by být zohledněna objektivita, vědecké výzkumy a nejlepší zájmy sportu jako celku,“ rozpovídala se devítinásobná vítězka Wimbledonu.

„Je to šílené, podle mě je to podvádění. Jsem ráda, když mohu podpořit transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou upřednostňuje, ale nebyla bych ráda, kdybych proti ní měla hrát. Nebylo by to fér,“ strhla na sebe Martina Navrátilová pozornost svým blogovým příspěvku na britském webu Sunday Times v polovině února.



Nyní se však situace změnila.

Navrátilová se omluvila za to, že použila termín „podvádění“ při popisu transsexuálních sportovců. Reagovala tak na prohlášení bývalé olympijské plavkyně v barvách Velké Británie Sharron Davisové. Ta se v pondělí nechala slyšet, že transsexuální sportovkyně mají velké fyzické výhody oproti zbytku. Zároveň podle Davisové tyto sportovkyně nemají mezi ženami co dělat v zájmu ochrany ženského sportu.

„Není to žádná utlačující věc. Chci říci, že nemám problém s transgenderovými lidmi. Každá sportovkyně, se kterou jsem mluvila, to chápe stejně jako já. Musíme přijít s něčím, s čímž bude souhlasit každý,“ prohlásila Davisová.

V dlouhém blogovém příspěvku uvedla bývalá devítinásobná vítězka Wimbledonu, že svým výrokem šťouchla do vosího hnízda.

Navrátilová poté byla podrobena kritice ze stran lidskoprávních organizací či sportovců (šlo například o házenkářku Hannah Mounceyovou) a svoje slova výrazně zmírnila. Uvedla, že je jí líto, co prohlásila. Zároveň však dodala, že neexistuje dokonalé řešení tohoto problému a pokud by do něj byli zahrnuti všichni zúčastnění, sporty žen přestanou existovat, jak je známe.



„Není třeba dodávat, že vždycky budu zastáncem demokracie, lidských práv a ochrany legislativou. Nesnažím se vyloučit transsexuální lidi v plném a zdravém životě. Mým zájmem je zajistit, aby dívky a ženy který se narodily, bojovaly v rámci svého sportu co nejrovnoměrněji,“ dodala.

Nařízení ohledně podmínek účasti transsexuálních sportovkyň mezi ženami mělo původně vstoupit v platnost loni v listopadu, mezinárodní atletická federace IAAF ho ale odložila na 26. března 2019.