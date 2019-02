Sportovní arbitráž začala řešit kauzu Semenyaová a spol. Rozhodnutí padne do konce března

Lausanne/ Praha Sportovní arbitráž CAS v pondělí začala projednávat stížnost atletek s přirozeně zvýšenou hladinou mužských hormonů proti novému pravidlu IAAF, podle něhož by bez hormonální léčby nesměly závodit na tratích od 400 metrů po míli. Slyšení, k němuž se dnes dostavila i dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů Caster Semenyaová, je v Lausane naplánováno do pátku. Generální sekretář CAS Mathieu Reeb doufá, že tříčlenný panel soudců rozhodne do konce března.

„Bude to zásadní verdikt pro budoucnost celého ženského sportu. Pokud CAS rozhodne proti nám, obával bych se nejen o budoucnost jednotlivých disciplín v atletice,“ řekl předseda Mezinárodní atletické federace IAAF Sebastian Coe. „Jak vím z rozhovorů s předsedy dalších sportovních federací, i oni čekají se zatajeným dechem na rozhodnutí CAS,“ dodal.



Zavedení kontroverzního pravidla IAAF opírá o odbornou studii, podle níž mají atletky s odlišným sexuálním vývojem (DSD) díky přirozeně vyšší hladině testosteronu výhodu ve srovnání s běžnou ženskou populací. Pravidlo mělo původně vstoupit v platnost loni v listopadu, IAAF ho ale odložila na 26. března 2019, pokud do té doby rozhodne CAS.

Olympijská šampionka z let 2012 a 2016 a trojnásobná mistryně světa na 800 metrů Semenyaová je nejznámější atletkou, na kterou nové pravidlo dopadá. Osmadvacetiletá Jihoafričanka se k jednání dostavila s úsměvem a čekajícím novinářům ukázala prsty vítězné véčko, na žádné otázky ale neodpověděla.