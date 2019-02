Transsexuální sportovkyně podvádí, nechtěla bych proti nim hrát, říká Navrátilová. Vyvolala kritiku

LONDÝN/PRAHA Bývalá světová tenisová jednička Martina Navrátilová je pod tvrdou palbou ze strany lidskoprávních organizací. Ty bývalou československou a americkou hráčku obviňují ze „znepokojujících a hluboce transfobických komentářů“ na adresu transgenderových sportovců.

Navrátilová nejprve v prosinci napsala na svůj Twitter, že: „nemůžete jen tak sama sebe prohlásit za ženu a rázem tak soutěžit se ženami. Musí existovat nějaké standardy, a to, že má někdo penis, ale bude soutěžit s ženami, těmto standardům zkrátka neodpovídá.“

Nyní se v blogovém příspěvku na britském webu Sunday Times, na nějž upozornily i další britské zpravodajské servery, nechala Navrátilová slyšet, že o svých názorech na tuto problematiku po problematickém tweetu mlčela, aby si v celé oblasti udělala detailní průzkum. „No, udělala jsem si menší rešerši, a pokud to mělo můj názor nějak změnit, tak jej to jen posílilo,“ napsala Navrátilová, která je jinak velkou bojovnicí za práva gayů a leseb a je také vdaná za poslední sovětskou Miss Julii Lemigovovou, s níž vychovává dvě děti.

„Abychom se dostali na úplně základní rovinu, tak uvádím tohle. Muž se rozhodne být ženou, bude užívat hormony, pokud to tedy daná sportovní organizace vyžaduje, potom všechny soutěže vyhraje, třeba si i vydělá spoustu peněz. Jenže potom se rozhodne, že změní své rozhodnutí, protože třeba bude chtít své vlastní děti,“ píše Navrátilová.

A ve své kritice nekončí. „Je to šílené, podle mě je to podvádění. Jsem ráda, když mohu podpořit transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou upřednostňuje, ale nebyla bych ráda, kdybych proti ní měla hrát. Nebylo by to fér,“ dodala legendární tenistka.

Její poznámky si nenechala líbit řada lidskoprávních organizací. „Jsme dost zničení z toho, že zrovna Martina Navrátilová je transfobní,“ napsala skupina Trans Actual. „Pokud mají transsexuální sportovkyně výhodu, proč stupně vítězů nevypadají tak, že by na nich byly jen ony?“

Ostatně podle pokynů Mezinárodního olympijského výboru z roku 2016 mohou transsexuální muži (tedy ženy, změnivší se v muže) soutěžit bez omezení, zatímco trans ženy musí prokázat, že jejich hladina testosteronu byla pod určitým mezním bodem nejméně jeden rok před první soutěží. Předtím museli transsexuální sportovci podstoupit chirurgické zákroky, po nichž následovaly nejméně dva roky pod vlivem hormonů, aby mohli soutěžit.

„Jednoduché snížení hladiny hormonů – tedy předpis, který využívá většina sportů – zkrátka problém nevyřeší,“ myslí si Navrátilová. „Člověk buduje svou tělesnou konstituci od dětství, a to ať jde o stavbu svalů či kostí, stejně jako vyšší počet krevních buněk nesoucích kyslík.“

Caster Semenyaová Jihoafričanka Caster Semenyaová.

Na Navrátilovou zareagovala i LGBT organizace Stonewall. „Sport by měl být otevřen pro všechny, včetně trans lidí. Potřebujeme kluby a funkcionáře, aby zvážili, jakým způsobem by politika jejich sportů mohla fungovat tak, aby se všichni lidé mohli plně zapojit do toho daného sportu.“

V současné době řeší světová atletika příbuznou otázku sportovních výkonů Caster Semenyaové. Podle britského deníku The Times chce IAAF postavit své stanovisko na tom, že jihoafrická sportovkyně je biologicky muž, a tím pádem nemůže startovat proti ženám. Atleti se opírají o studii, že osmadvacetiletá Jihoafričanka spolu s dalšími atletkami prošla jiným sexuálním vývojem, a proto by měly být geneticky klasifikovány jako muži.