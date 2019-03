Žádný ze záběrů videa nebyl schopen rozklíčovat situaci, Real tak dostal rozhodující úder

MADRID Ve včerejším osmifinále Ligy mistrů mezi Realem Madrid s Ajaxem Amsterdam hrál opět důležitou roli videorozhodčí. Po vstřelené brance Dušana Tadiče na 3:0 se šel totiž hlavní rozhodčí utkání Felix Brych poradit, jestli nebyl Noussair Mazraoui v zárodku akce s míčem mimo hřiště. Žádný ze záběru však nedokázal jednoznačně rozklíčovat danou situaci a německý sudí tak uznal důležitý gól, jenž posunul Ajax do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Důležitý moment se datuje do 62. minuty utkání. Maročan Noussair Mazraoui na hranici postranní čáry vybojoval skluzem míč a posunul ho na Donnyho van de Beeka, jenž předložil míč Dušanovi Tadičovi. Ten na hranici pokutového území vypálil nekompromisně do šibenice a nedal Thibautovi Courtoisovi v brance Realu nejmenší šanci.

Inkriminovaný moment naleznete v čase 3:55

Důležitou akci šel překontrolovat německý sudí Felix Brych k videu, situaci přezkoumával zhruba tři a půl minuty za pískotu domácích fanoušků.

„Nikde není dáno, jakou časovou dobu má rozhodčí na vyhodnocení situace při poradě s videem. Primárním cílem je správné vyřešení zkoumaného momentu. Pokud navíc nemá vyloženě prokazatelné záběry, které potvrzují danou situaci, je současným trendem situace spíš pouštět,“ říká Roman Hrubeš, který byl ještě na podzim školitelem českých videorozhodčích, než ho vedení FAČR zbavilo funkce v komisi sudích.



Tato situace odsoudila Real ke vstřelení tří branek, které by v tu chvíli zajistily španělskému velkoklubu postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. K obratu se snažil pěknou přízemní střelou zavelet Marco Asensio, na celkové demolici Realu v poměru 1:4 už však nic nezměnil.

„Jde o historické vítězství neuvěřitelného významu. Je to až nemyslitelné, skoro nikdo nevěřil tomu, že by se to mohlo stát. Tohle bylo hodně blízko dokonalosti. S ohledem na ta dvě utkání jsme si postup rozhodně zasloužili. Nesmírně jsem si dnes sledování mužstva užil,“ radoval se po zápase trenér Ajaxu Erik Ten Hag.