United dokonali senzační obrat v nastavení, Porto rozhodlo v prodloužení

Paříž Fotbalisté Manchesteru United překvapivě postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Rudí ďáblové" v osmifinálové odvetě na hřišti Paris St. Germain zvítězili 3:1 a smazali ztrátu 0:2 z úvodního domácího zápasu, což se ještě nikomu v historii soutěže nepovedlo. Zápas rozhodl ve čtvrté minutě nastavení Marcus Rashford z penalty. Porta po čtyřech letech postoupilo do čtvrtfinále Ligy mistrů. V domácí osmifinálové odvetě porazilo loňského semifinalistu AS Řím 3:1 po prodloužení. Zápas ve 117. minutě rozhodl Alex Telles z penalty. Závěr za hosty odehrál střídající reprezentační útočník Patrik Schick.

Odvetná osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů: Paris St. Germain - Manchester United 1:3 (1:2) Branky: 12. Bernat - 10. a 30. Lukaku, 90.+4 Rashford z pen. Rozhodčí: Skomina - Prapotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Irrati (video, It.). ŽK: Di María, Paredes - Shaw. První zápas: 2:0, postoupil Manchester United. Sestavy: PSG: Buffon - Kehrer (70. Paredes), Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Alves (90.+5 Cavani), Draxler (70. Meunier), Di María - Mbappé. Trenér: Tuchel. United: De Gea - Lindelöf, Bailly (36. Dalot), Smalling, Shaw - Young (87. Greenwood), McTominay, Fred - Pereira (80. Chong), Lukaku, Rashford. Trenér: Solskjaer.

FC Porto - AS Řím 3:1 po prodl. (2:1, 1:1) Branky: 26. Soares, 52. Marega, 117. Telles z pen. - 37. De Rossi z pen. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Marciniak (video, Pol.). ŽK: Herrera, Danilo, Pepe, Telles - Zaniolo, Karsdorp, Džeko, Lorenzo Pellegrini, Florenzi. První zápas: 1:2, postoupilo Porto. Sestavy: Porto: Casillas - Militao (103. M. Pereira), Felipe, Pepe, Telles - Otávio (93. Hernani), Herrera, Danilo, Corona (69. Brahimi) - Marega, Soares (78. Fernando). Trenér: Conceicao. Řím: Olsen - Marcano (77. Cristante), Manolas, Juan Jesus - Karsdorp (55. Florenzi), Nzonzi, De Rossi (45.+4 Lorenzo Pellegrini, 96. Schick), Kolarov - Zaniolo, Džeko, Perotti. Trenér: Di Francesco.

V prvním poločase se v Parku princů dvakrát trefil Romelu Lukaku, za PSG vyrovnal Juan Bernat. V dramatickém závěru zahrál Presnel Kimpembe rukou a hlavní sudí Damir Skomina po konzultaci s videorozhodčím nařídil pro United pokutový kop, s nímž si poradil Rashford. Manchesterský tým si zahraje čtvrtfinále LM po pěti letech.

United, kterým chybělo devět zraněných hráčů a disciplinárně potrestaný záložník Pogba, začali výborně. Už ve druhé minutě Kehrer nepovedenou zpětnou přihrávkou vyslal do úniku Lukaka, belgický útočník udělal kličku brankáři Buffonovi a otevřel skóre.

Pařížany rychlý inkasovaný gól nepoložil a už za deset minut vyrovnal Bernat, jemuž před odkrytou branku ideálně nahrál Mbappé.

Domácí pak kontrolovali hru a vytvářeli si další příležitosti, přesto ve 30. minutě znovu udeřili „Rudí ďáblové“. Velkou chybu tentokrát předvedl italský veterán Buffon. Jednačtyřicetiletý gólman neudržel Rashfordovu dalekonosnou střelu a Lukaku míč zblízka dorazil do branky.

Hráči PSG začali druhý poločas tlakem a Di María v 56. minutě skóroval, gól však neplatil kvůli ofsajdu bývalého záložníka United. Francouzští šampioni poté působili hodně nervózně a nepřidali pojistku, nejblíže byl v 84. minutě Bernat, který po Mbappého průniku trefil tyčku.

Závěr utkání patřil hostům. Pevné nervy udržel Rashford, i když kopal první soutěžní penaltu za United. Zmražení Pařížané už se v dlouhém nastavení na odpověď nezmohli a připomněli dva roky staré osmifinále s Barcelonou, v němž ztratili domácí náskok 4:0 a po debaklu 1:6 vypadli.

Na vedoucí branku domácího Tiquinha Soarese ještě před pauzou odpověděl z pokutového kopu Daniele De Rossi. Krátce po změně stran Portu vrátil vedení Moussa Marega a dorovnal výsledek z úvodního duelu. Těsně před koncem druhé části prodloužení Alessandro Florenzi v šestnáctce stáhnul Fernanda a rozhodčí Cüneyt Cakir po zhlédnutí videa nařídil pro portugalský tým penaltu, s níž si poradil Telles.