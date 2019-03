Nebudeme se chtít k něčemu probránit, burcuje před zápasem se Sevillou Trpišovský

sevilla Fotbalisté Slavie ve čtvrtek po 16 letech zasáhnou v evropských pohárech do osmifinále. Pražané v úvodním utkání mezi nejlepšími 16 týmy Evropské ligy nastoupí v Seville a na hřišti nejúspěšnějšího celku soutěže chtějí dosáhnout na výsledek, který by je do domácí odvety za týden reálně nechal ve hře o postup. Proti lídrovi české ligy se představí i reprezentační brankář Tomáš Vaclík.

Slávisté prošli na evropské scéně do osmifinále poprvé od roku 2003, kdy vypadli s Besiktasem Istanbul. Nyní budou usilovat o čtvrtou účast ve čtvrtfinále, kde naposledy byli v sezoně 1999/2000 v Poháru UEFA. Maximem červenobílých je semifinále téže soutěže z roku 1996.

Proti slávistům stojí těžká váha v podobě nejlepšího celku historie Evropské ligy, kterou Sevilla v součtu s předchozím Pohárem UEFA vyhrála pětkrát. Gigant z Andalusie je ze všech osmifinalistů podle klubového koeficientu nejvýše postaveným týmem.

„Není třeba se bavit o síle týmu, s kterým hrajeme. Ale pokud budeme hrát srdcem, vydáme ze sebe maximum a splníme vše, co je v našich možnostech, věřím, že jsme schopni si odvézt takový výsledek, abychom doma byli schopni se do poslední minuty bít o další postup,“ řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sevilla ve všech sedmi předchozích domácích zápasech této sezony Evropské ligy zvítězila při skóre 24:1. „Porazili v lize doma Real Madrid 3:0, který tým to dokáže? Barceloně dali dva góly (2:4), a kdyby byla Barcelona bez Messiho, tak ji porazí. Musíme podat výkon na hranici sebeobětování. Hlavně si chceme přivézt nějakou šanci na postup, protože doma jsme silní a můžeme tam porazit každého,“ řekl obránce Vladimír Coufal, který už na Sevillu narazil v roce 2013 při dvou remízách 1:1 s Libercem.



Sevilla nejde do zápasu proti Slavii v ideálním rozpoložení. Tým z posledních pěti ligových zápasů uhrál jen bod a propadl se na šesté místo tabulky. Trenér Pablo Machín je pod tlakem. „Nemůžeme teď ukázat slabost. Musíme se zvednout a předvést, co v nás je, protože za rohem je Evropská liga,“ uvedl Machín.

„Výsledky Sevilly jsou zapříčiněné tím, že aktuálně neproměňují vyložené šance. Nechci to zakřiknout. Horší výsledky měli spíš venku, doma zápasy zvládají. Navíc když prohrajete zápas, tak se naopak na další o to víc soustředíte. Takže bych to nebral jako výhodu,“ řekl Trpišovský.

Slavia je nejofenzivnějším týmem české ligy a v Seville se nechce nechat zatlačit. „Nebudeme se chtít k něčemu probránit, to není náš styl. Až samotné utkání vám ukáže, co soupeři dokážete vnutit. Jsou to ale také jen lidé z masa a kostí, hřiště je stejně velké jako u nás,“ dodal Trpišovský.

Čeká ho setkání s brankářem Sevilly Vaclíkem, s nímž v minulosti jako asistent trenéra působil na Žižkově. Český gólman předpokládá těžší dvojzápas než v srpnu ve 4. předkole proti Olomouci, kterou jeho tým vyřadil po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma.

„Slavia je momentálně ve vynikajícím rozpoložení, daří se jí v lize, dává spoustu branek. Zvládla fantasticky odvetu v Genku, to ji nakoplo velkým sebevědomím,“ varoval Vaclík.

Zápas má výkop ve čtvrtek v 18:55.