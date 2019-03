Obří skandál v tureckém fotbale. Policie vyšetřuje kurdského hráče, který soupeře pořezal žiletkou

ANKARA Turecké úřady vyšetřují fotbalistu ze třetí nejvyšší soutěže, kterého soupeři obvinili, že je při víkendovém zápase na hřišti poranil „ostrým předmětem“.

Incident se měl podle státní agentury Anadolu odehrát na jihu země ve městě Diyarbakir, obývaném především Kurdy.

Podle médií čtyři hráči Sakaryasporu obvinili záložníka Mansura Calara z týmu Amed SFK, že je při sobotním domácím zápase pořezal.

Fotografie zranění se objevily i na sociálních sítích. Vedení Amedu to ale rozhodně popřelo a tvrdí, že se soupeř falešným obviněním jen snaží vyvolat napětí a nepřátelskou atmosféru.

Amed SFK má fanouškovskou základnu především mezi kurdskou menšinou. Na venkovních zápasech, především v oblastech se silným nacionalistickým cítěním, jeho příznivci často čelí otevřenému nepřátelství.

