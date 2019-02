Hrála za ženskou i mužskou reprezentaci. Nevíš o čem mluvíš, reagovala na kritiku Navrátilové

Sydney/Praha Slova Martiny Navrátilové o tom, že „transsexuální sportovkyně podvádí“ dost těžce nese házenkářka Hannah Mounceyová. Hráčka působící v australské ženské reprezentaci má za sebou zkušenost i z národního týmu mužů - nastoupila za něj celkem dvaadvacetkrát.

„Je mi jasné, že absolutně neví o co jde, ostatní by ji neměli poslouchat,“ míní Mounceyová. Proměnu pohlaví absolvovala v roce 2016. A už loni debutovala za ženský národní tým, který reprezentovala na mistrovství Asie v házené. Austrálie se díky umístění na turnaji kvalifikovala i na světový šampionát v roce 2019. Mounceyová by na něm neměla chybět...

Jenže v minulosti mezi roky 2012-2015 se postavila na hrací plochu jako muž. Austrálii zastupovala například při kvalifikaci na olympijské hry v roce 2016, mužském mistrovství světa 2013 či na mistrovství Oceánie 2012.

Podle australské házenkářky nemůže transsexuální problematiku pochopit ten, který tuto proměnu nezažil. „Její názor (Navrátilové - pozn. redakce) mě prostě nezajímá. Lidé o ní říkají, že je žena-sportovkyně, a ona to ví, ale kdybych já nebyla trans, tak bych absolutně neměla ponětí o tom, co to vůbec být trans znamená,“ prohlásila Mounceyová v rozhovoru pro radio World Today.



Navrátilová se ve svém příspěvku na britském webu Sunday Times pořádně opřela do transsexuálů. „Je to šílené, podle mě je to podvádění. Jsem ráda, když mohu podpořit transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou upřednostňuje, ale nebyla bych ráda, kdybych proti ní měla hrát. Nebylo by to fér,“ myslí si legendární tenistka.

Australská házenkářka uvedla v debatě s moderátorem, že byla zklamána tím, co prohlásila dlouholetá zastánkyně práv gayů. „Řada lidí v LGBT komunitě, kteří se identifikují jako gayové, si myslí, že je bitva vyhrána, že oni samotní jsou společností akceptováni a na ničem jiném nezáleží,“ prohlašuje devětadvacetiletá sportovkyně.

Nad tématem trans sportovců se v rozhovoru pro stejnou stanici zamyslel i emeritní profesor Západosydneyské univerzity David Rowe. „Jedna věc, které bychom se měli vyhnout, je transfobie a diskriminace, o tom není sporu. Ale je zde opravdu řada věcí, nad kterými bychom se měli zamyslet. Například zda má někdo, kdo byl dříve mužem, nějakou genetickou výhodu?“ ptá se Rowe.

„U některých žen dnes vzrůstá strach z toho, že když je sport něžného pohlaví na vzestupu, tak by do něj mohli vstoupit muži skrze transgenderový proces a jejich místo na slunci jim sebrat,“ dává prostor k debatě emeritní profesor.

Mounceyová na loňském mistrovství Asie nastoupila do šesti zápasů a připsala si solidních 23 branek, přičemž Austrálie nepatřila mezi největší favority mistrovství, a nakonec se umístila na nečekaném pátém místě. Kromě házené se hráčka věnuje také australskému fotbalu.