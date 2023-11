Rusové čekají dlouhou válku. Porážka je nemyslitelná, říká tamní sociolog

Lidovky.cz: Jaká má ruská společnost očekávání v souvislosti s válkou proti Ukrajině?

Rusové samozřejmě přemýšlí o konci války, ale nevědí, jak by měla skončit a ani kdy. Na otázku, jak dlouho ještě bude válka trvat, respondenti v průzkumech Levada Centr nejčastěji odpovídají, že nejméně rok. Na další časový úsek se neptáme. Ale už to, že se lidé domnívají, že bude trvat déle než rok, znamená, že to bude dlouhý konflikt. Rusové se v minulosti setkali se sovětsko-afghánskou válkou, s čečenskými válkami a všechny tyto konflikty trvaly mnoho let. To, že současná válka se protáhne, je v ruském masovém vědomí přítomno.

Lidovky.cz: A jak Rusové vidí její konec?