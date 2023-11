Zaostalé Rusko je fikce. Čeho se teď nejvíc bojí Ukrajinci a jak mohou utéct z nachystané pasti

Nejprve to byl Zalužnyj, který v příspěvku pro časopis The Economist přiznal, že konflikt přechází v zákopovou válku, která je pro Ukrajinu nevýhodná a příliš vyčerpávající. Zelenskyj pak na tiskové konferenci s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou odmítl, že by situace byla patová, a zopakoval to v interview pro americkou televizi NBC. Podle něj je ale potřeba přijít s něčím novým a originálním, aby se věci pohnuly.

Ponechme stranou otázku jednoty armádního a politického velení a pojďme rovnou k nelichotivé realitě.