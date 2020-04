‚Aliance pštrosů.‘ Ke čtveřici lídrů popírajících hrozbu pandemie koronaviru může přibýt i Trump

Minulý týden brazilský politický analytik Oliver Steunkel přišel s novým termínem pro světové politické lídry, kteří odmítají brát současnou koronavirovou pandemii vážně. Ve svém příspěvku na sociální síťi Twitter hovořil o „alianci pštrosů“, o silných lídrech, kteří však strkají před virem hlavu do písku a ignorují rady předních epidemiologů i obavy obyvatel svých zemí.



Čtveřici hlavních „pštrosů“ pak minulý týden vyjmenoval deník Financial Times. „Brazilský prezident Jair Bolsonaro, běloruský lídr Alexandr Lukašenko, turkmenistánský autoritativní vládce Gurbanguly Berdymuhamedov a nikaragujský lídr Daniel Ortega odmítli koronavirus brát vážně,“ konstatoval deník.

Tyto lídry nespojuje jen popírání vážnosti samotné hrozby covid-19, ale také snaha udržet pod pokličkou paniku a obavy. Roky vládnoucí běloruský prezident Lukašenko se například nedávno zúčastnil hokejového zápasu s nemalým publikem, ale zároveň popsal situaci ve světě jako „psychózu“ a tvrdil, že v jeho zemi nikdo na nemoc spojenou s koronavirem nezemře.

Daniel Ortega zmizel z veřejných prostranství na dlouhých 34 dní, než se opět objevil minulý týden. Jeho režim mezitím odmítl zavést jakékoliv ochranné opatření a virus nazývá „dovezenou“ hrozbou.

Podle posledních zpráv z Turkmenistánu se v zemi nesmí na veřejnosti ani o pandemii hovořit a milovník koní Berdymuhamedov se rozhodl, že nezakáže žádné veřejné akce a to ani každoroční Den koní.

Brazilský prezident Bolsonaro se mezitím (stejně jako americký prezident Donald Trump) bouří proti rozhodnutí místních guvernérů uzavřít brazilské státy. Po několika týdnech veřejných rozbrojů se svým ministrem zdravotnictví Luizem Henriquem Mandettou kvůli prezidentově odporu ke zdravotnickým expertům, Bolsonaro Mandettu vyhodil.

„Tento krok přišel v době, kdy se nemocnice a kliniky nachází na pokraji kolapsu. Pohotovosti v amazonských státech jsou na hranici vytížení a 95 procent všech ventilátorů a lůžek na jednotkách intenzivní péče jsou obsazených,“ napsal deník The Washington Post. „Slavný stadion Maracana v Rio de Janeiru byl přeměněn v nemocnici. Hrobníci na největších hřbitovech v zemi pracují přesčas, aby mohli pochovat zesnulé.“

Situace v Brazílii do značné míry připomíná tu v USA. Stejně jako v americkém Michiganu, kde minulý týden probíhaly protesty za ukončení karantény, sešly se i hlavním městě Brazílie skupinky věrných podporovatelů „tropického Trumpa“, jak se Bolsonarovi přezdívá, požadujíce to samé.

Hlava Brazílie pak občanům sdělila, že 70 procent populace se dříve nebo později koronavirem nakazí, a tak by se všichni měli vrátit do pracovního procesu. A ostatně to samé požaduje i šéf Bílého domu. Aby se zachránila ekonomika a lidé začali opět pracovat.

Brazilian President Bolsonaro greeted a few dozen supporters protesting quarantines in Brasilia today. He told them that 70% of the country was going to get sick sooner or later so everyone should just get back to work. #coronavirus #covid19 #Brazil pic.twitter.com/mMmfZR5Rsj