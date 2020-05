Brazílie má nejvíce případů po Rusku a USA. Země již přišla o dva šéfy zdravotnictví kvůli střetům s Bolsonarem

BRAZÍLIA/PRAHA Brazílie zažila nejhorší den v počtu úmrtí způsobených koronavirem a přeskočila v počtu nakažených i Velkou Británii, která doposud měla nejvíce případů hned za USA a Ruskem. Jihoamerickou zemi, jejíž prezident patří k největším popíračům rozsahu nákazy, čekají podle bývalého ministra zdravotnictví tři bolestivé měsíce.

„Nechci, aby sem jezdili nakažení lidé. Nechci, aby se naši lidé nakazili,“ uvedl v úterý americký prezident Donald Trump. Reagoval na zhoršení koronavirové epidemie v Brazílii a novinářům řekl, že zvažuje, že by zakázal cestování mezi těmito dvěma zeměmi.



V úterý brazilské úřady oznámily, že za jediný den zemřelo 1179 lidí a celkový počet úmrtí spojených s koronavirem se tak vyšplhal na 17 971. Doposud nejvyšší počet mrtvých za jeden den v Brazílii činil 881 z 12. května. Země je v tuto chvíli na třetím místě v počtu nakažených s 271 885 případy hned za Ruskem (308 705 nakažených) a USA (více než 1,5 milionu).

Podle bývalého ministra zdravotnictví Liuze Henrique Mandetty hrozí, že se počet obětí dostane až ke 150 tisícům. Navzdory tomu se však většina brazilských médií věnovala v posledních dnech spíše událostem v politickém ringu než špatné situaci v nemocnicích.

Bývalý brazilský ministr zdravotnictví Nelson Teich.

Brazílie totiž během koronavirové pandemie přišla už o dva ministry zdravotnictví. Mandetta i jeho nástupce Nelson Teich, který rezignoval v pátek, se totiž dostali do střetů s prezidentem Jairem Bolsonarem. „Tropický Trump“, jak se Bolsonarovi přezdívá, totiž dlouhodobě ignoruje rady vědecké komunity a ve snaze zachránit ekonomiku odmítá zavést jakákoliv opatření. Zároveň se neustále snaží podkopávat karanténní nařízení, zavedená Mandettem v roli ministra. Prezident také podporuje demonstrace a v projevech tvrdí, že by lidé měli chodit do práce.

„Ministerstvo zdravotnictví sešlo z cesty,“ varoval před nedodržováním pravidel Světové zdravotnické organizace Mandetta v rozhovoru pro deník Folha de Sao Paulo. Sám očekává, že se Brazílie nevypořádá s koronavirovou nákazou dříve než v září, čekají ji tak „tři bolestivé měsíce“.

„V současnosti bychom měli řešit, jak vyřešíme ekonomickou krizi, co bude se zdravotnickou krizí, jak zlepšíme zdravotnictví po koronavirové krizi. Žádné z těchto témat však není na pořadu dne. Jediné, o čem se debatuje, jsou politické tahanice,“ postěžoval si pro deník The Guardian ředitel Institutu pro studium zdravotnické politiky Miguel Lago. „Je strašné, že během humanitární krize řešíme toto. Bohužel si myslím, že to je Bolsonarova strategie.“

Brazilský prezident v úterý oznámil, že prozatímní ministr zdravotnictví Eduardo Pazuello rozšíří doporučení k užívání léku hydroxychlorochin. Toto antimalarikum podle některých názorů pomáhá při léčbě covidu-19.

Bolsonaro poznamenal, že jeho 93letá matka má po ruce krabičku chlorochinu pro případ, že by lék potřebovala, a že tuto látku bere preventivně americký prezident Donald Trump.

Trump kvůli preventivnímu užívání hydroxychlorochinu čelí kritice, neboť při podávání léku hrozí vedlejší účinky, terapii ale v úterý obhajoval. Prohlásil, že tento lék poskytuje další úroveň bezpečnosti, důkazy k tomu ale nepředložil, napsala agentura Reuters.