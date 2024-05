Američané vidí v Keni nového afrického přítele. Stal se z ní „významný spojenec mimo NATO“

Od roku 2008 se žádnému africkému prezidentovi nedostalo ve Washingtonu stejně velkolepého přijetí, jako tento týden keňské hlavě státu Williamu Rutovi. Během čtyř dní, které strávil ve Spojených státech, jednal nejenom v Pentagonu či s vlivnými kongresmany a senátory. Především pro něj americký prezident Joe Biden uspořádal státní večeři za účasti desítek významných hostů.

Oficiálním důvodem Rutovy návštěvy v USA bylo šedesáté výročí navázání diplomatických vztahů. Další motiv mohl být daleko prozaičtější: Washington dlouhodobě ztrácí vliv v Africe, zejména ve prospěch Číny a Ruska. Vedle nich tam v poslední době pronikají i další státy, třeba Turecko, Indie či Saúdská Arábie.

Na dosavadní tradiční spojence na kontinentu přitom nemohou Američané z nejrůznějších důvodů spoléhat. To platí jak pro Ugandu, kde se tamní dlouhodobě vládnoucí prezident Yoweri Museveni chová stále autoritativněji. Nechává také schvalovat zákony namířené proti lidským právům, k nimž patří norma umožňující uložit za homosexualitu trest smrti.

Jihoafrická republika, další americký partner v Africe, se zase v posledních letech stále víc sbližovala s Ruskem. Vláda JAR se navíc aktuálně postavila do čela podporovatelů Palestinců, když podala podnět k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu (ICC) vinící Izrael z páchání genocidy.

O to větší naděje proto vkládají USA do Keni. Již nyní její armáda pomáhá v boji proti islamistickému terorismu, především proti somálské milici Aš-Šabáb.

Na stejné úrovni s Austrálií nebo Izraelem

V přítomnosti svého hosta proto prezident Biden oznámil, že Keňa získá nově status „významného spojence mimo NATO“. Ten bývá udělován americkou vládou státům, které udržují významnou vojenskou spolupráci s USA, i když stojí mimo struktury Aliance. Takovéto postavení mají z minulosti Izrael, Austrálie, Egypt, Kolumbie a další státy.

Keňa má také sehrát hlavní úlohu při nastolení klidu na karibském ostrově Haiti zmítaném válkou kriminálních band, kde došlo k faktickému zhroucení státních struktur. Za tímto účelem plánuje vláda v Nairobi vyslat pod praporem OSN na Haiti jednotku o síle tisíce policistů. Spojené státy zmíněnou misi podporují finančně a přislíbily poskytnout 300 milionů dolarů, v přepočtu necelých sedm miliard korun.

Zájem Washingtonu koresponduje s ambicemi Williama Ruta, jenž nastoupil do čela padesátimilionové země před necelými dvěma roky. Keňský prezident se chce stát jedním z klíčových politických vůdců východoafrického regionu.

Zároveň doufá v americké investice, jež mají pomoci ulevit keňské ekonomice. Tu trápí mimo jiné dluhy v důsledku rozsáhlých čínských investic, jež vedly k vybudování nových rychlosilnic, přístavů a zejména železnice mezi Nairobi a přístavem Mombasa u Indického oceánu.

Velkým tématem Rutovy návštěvy v USA byla otázka prodloužení African Growth and Opportunity Act (AGOA) z roku 2000, který umožnil státům subsaharské Afriky po dobu patnácti let vyvážet své výrobky bezcelně do USA. Keňský prezident chce přimět významné americké koncerny, aby v zemi investovaly.

Ve čtvrtek americký prezident Biden oznámil, že pokud vyhraje letos v listopadu prezidentské volby, vydá se v únoru 2025 do Afriky na zahraniční cestu.